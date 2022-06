Doktori z NÚDCH bijú na poplach, APEL na rodičov! Pribúdajú im detskí pacienti: Stovka ošetrení po „nevinnej zábavke“

V mesiacoch apríl a máj ošetrili na Oddelení urgentného príjmu až 100 detí s úrazom na trampolíne. Z nich 30 detí utrpelo zlomeniny, 9 detí komplikované zlomeniny s nutnosťou operačnej liečby. Vývoj počasia pritom nasvedčuje tomu, že tieto úrazy budú pribúdať.

V teplom počasí totiž deti trávia von viac času a tým pádom im hrozí aj viac zranení. Nemocnica uviedla, že počas víkendu za pekného počasia lekári ošetria aj 12 – 14 detí s úrazom na trampolíne. "Najčastejšie sme ošetrovali deti v predškolskom alebo mladšom školskom veku, najmladšie z detí naraz nemajú ani dva roky," povedal Marcel Brenner, primár OUP Národného ústavu detských chorôb.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Časté sú zlomeniny predlaktia, lakťa alebo predkolenia. Lekári sa ale stretávajú aj so zlomeninami stavcov a úrazmi hlavy neraz aj so zakrvácaním do mozgu. Zvlášť nebezpečné podľa nich je, ak sa malé deti hrajú na trampolíne bez dozoru rodičov alebo len v sprievode starších súrodencov. Tiež, ak naraz skáče na trampolíne viac detí vrátane najmenších, ktorým chýba stabilita aj pri samotnom chodení. Tento fakt potvrdzujú aj vážne úrazy najmenších detí. Trampolína je zábavný prostriedok a pri jej používaní sa treba oboznámiť a dôsledne dodržiavať odporúčania a obmedzenia dané výrobcom a prevádzkovateľom.

Galéria fotiek (3) Národný ústav detských chorôb v Bratislave

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Lekári upozorňujú aj na zvýšené nebezpečenstvo, ak na trampolíne súčasne skáču deti a dospelí, prípadne malé deti spolu s veľkými. "Dieťa padajúce po odraze nadol je ťahané smerom dolu gravitačnou silou. A zároveň rodič alebo staršie dieťa skočí na trampolínu a odráža sa nahor. Tieto proti sebe pôsobiace sily majú často za následok to, že dochádza k zlomeninám, mnohokrát komplikovaným," hovorí Martin Lindák, lekár Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH. "Nebezpečné sú tiež trampolíny nedostatočne ochránené sieťou, kedy dieťa môže vyletieť z trampolíny a dopadnúť na tvrdý a ostrý povrch, napríklad obrubník alebo dlažbu. Vtedy ošetrujeme okrem zlomenín aj tržné rany," dodal.

"Podľa dostupných údajov zo zahraničných zdrojov rizikovou skupinou sú aj deti s nadváhou a oslabenou svalovou hmotou, ktoré si horšie riadia celkový pohyb na trampolíne. Rovnako viaceré práce poukazujú na riziko poškodenia rastových platničiek, nakoľko sa pri zlomeninách predkolenia lomná línia nachádza v oblasti rastovej platničky," povedal Brenner.