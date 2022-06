Na D1 došlo k zrážke dvoch áut: Jedno z nich sa prevrátilo na strechu

Nehodu mala spôsobiť vodička, ktorá podľa polície neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam či vlastnostiam vozidla. Jej auto malo začať balansovať zo strany na stranu, vodička sa mala následne zľaknúť a prejsť do druhého pruhu, kde narazila do ďalšieho vozidla. Auto v dôsledku nárazu odhodilo do pravého betónového zvodidla. "Po odraze od neho sa prevrátilo a zostalo prevrátené na strechu," doplnila polícia. Alkohol sa podľa nej u vodičiek nezistil.