Pátracia akcia na Domaši pokračuje: Záchranári stále hľadajú telo muža, ktorý skočil do vody

HOLČÍKOVCE – Telo muža, ktorý sa v nedeľu (12.6.) po skoku z člna do vody nádrže Domaša nevynoril, záchranári stále hľadajú. Informovalo o tom prešovské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.

"Včera (12.6., pozn. red.) popoludní na Domaši, časť Eva, mal z člna do vody vyskočiť 30-ročný muž, po chvíľke zmizol pod hladinou, a už sa nevynoril. Na miesto boli privolané všetky záchranné zložky, no napriek ich enormnej snahe sa muža nepodarilo nájsť," uviedla polícia s tým, že pátranie stále prebieha. V súvislosti s príchodom teplých dní zároveň apelovala na verejnosť, aby bola opatrná pri vstupe do vody na miestach, kde hrozia úrazy.