Západným Slovenskom sa v noci prehnala silná búrka: Intenzívne lejaky! Viaceré hlavné ťahy v Bratislave sú pod vodou

BRATISLAVA - Prišlo to, na čo meteorológovia upozorňovali. Západným Slovenskom sa v noci z nedele na pondelok prehnala prietrž mračien, ktorá na niektorých miestach so sebou priniesla obrovské množstvo vody. To spôsobilo, že mnohé cesty, najmä v Bratislave, sú zaplavené. Neprejazdná je najmä známa Gagarinova ulica.

Na to, že sa nad Slovensko blíži mohutná búrka, upozorňovali meteorológovia ešte v nedeľu podvečer. Pre západné Slovensko, najmä okolie Bratislavy, vydali výstrahy prvého stupňa pred búrkami. "Od západu sa k nám blížia búrky spojené so studeným frontom, ktorého postup sa však zastaví na slovensko-rakúskom pohraničí. Do oblasti tak prinesie vyššie úhrny zrážok. Tento front zrážky na stredné a východné Slovensko neprinesie, no ďalší, ktorý k nám postúpi v stredu, postúpi ďalej na východ ako ten aktuálny, teda zaprší aj inde (no podľa aktuálnych predpovedných materiálov to vyzerá tak, že na krajnom východe viac naprší len s malou pravdepodobnosťou)," uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti.

Od západu sa k nám blížia búrky spojené so studeným frontom, ktorého postup sa však zastaví na slovensko-rakúskom... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Sunday, June 5, 2022

A búrky napokon aj krátko pred polnocou aj prišli. Podľa meteorológov a zrážkomerných staníc spadlo pri bratislavskom letisku až 51 milimetrov zrážok za 6 hodín. Obrovské množsto zrážok padlo aj v centre mesta - a to takmer 49 milimetrov. V Mlynskej Doline a v okolí povodí rieky Morava padlo okolo 40 milimetrov zrážok. Naopak, vo Vajnoroch spadlo "len" 28 milimetrov zrážok a v okolí Ivanky pri Dunaji do 15 milimetrov zrážok. Juhozápad Slovenska bol na tom lepšie - spadlo len okolo 12 milimetrov zrážok.

Obrovské množstvo zrážok spôsobilo, že voda zaplavila mnohé cesty v Bratislave. Zaplavený a neprejazdný je napríklad podjazd na Gagarinovej ulici. "Dopravní policajti úsek v oboch smeroch uzatvorili a dopravu odkláňajú na okolité ulice," informuje polícia na sociálnej sieti.

Zelená vlna RTVS dodáva, že pri obchádzke po Mierovej ulici sa vytvorila kolóna, v ktorej dosahuje zdržanie 45 minút. "Po Mierovej premávajú aj odklonené linky MHD 65, 71, 72 a 75," upozorňuje Zelená vlna RTVS. "Z dôvodu zaplavenia je v hlavnom meste neprejazdný aj podjazd na ulici Domové role," informuje Stellacentrum.

Z fotografii, ktoré poslal čitateľ Róbert vidno, že známy podjazd na Gagarinovej ulici je doslova pod vodou a je tam obrovské množstvo vody. Podľa aplikácie waze je veľa vody na ceste aj na Exnárovej ulici.

Nočné zrážky i silný vietor si v hlavnom meste a jeho okolí vyžiadali aj mimoriadne zásahy hasičov. Potvrdil to hovorca Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči. "V jednom prípade zasahovali naši príslušníci v dôsledku spadnutých káblov, v troch prípadoch riešili spadnuté časti stromov na komunikácie a autá, takisto pomáhali s prečerpávaním vody," konkretizoval s tým, že väčšina zásahov sa týkala Bratislavy.

