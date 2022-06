Dochádzajú Pellegrinimu nápady? Po Smere sa opičí videami z pumpy, podľa politológa jeho PR tím narazil na hranice

archívne video

"Priatelia, práve som dotankoval plnú nádrž a musím povedať, že naozaj tie ceny sú pomaly dvojnásoben také, ako sme boli zvyknutí pred rokom," hovorí líder Hlasu po tom, ako dramaticky nastúpil do auta po zaplatení za tankovanie.

Líder Hlasu neskôr ukázal tabuľku štátov, ktoré vraj niečo s cenami palív "urobili" a Slovensko medzi nimi nie je.

Aj Fico natáčal video pri pumpe

Video sa opäť odohráva na pumpe, podobne ako sa video Roberta Fica pred niekoľkými dňami rovnako odohrávalo na pumpe, no tentokrát v Rajke. Fico sa tam snažil pre zmenu poukázať na rady slovenských vozidiel, ktoré si ešte v tom čase mohli ísť do Maďarska natankovať za lacnejšie.

Hlavná koncepcia videí a ich vnútorný obsah, ktorým chcú upozorňovať na vysoké ceny palív však vyzerajú až nápadne podobne a marketingovo sa takmer podobajú ako vajce vajcu. Otázne preto je, či si tento krok líder Hlasu vymyslel sám, alebo len prebral koncepciu od druhej opozičnej strany pre aktuálnu klímu opozičných tém.

Politológ nie je prekvapený

Politológa Radoslava Štefančíka obsahová podobnosť videí Hlasu a Smeru neprekvapuje. "Hlas je modernizovaný klon Smeru-SD. S malými výnimkami ho tvoria tí istí ľudia, ktoré dlhé roky pomáhali Ficovi budovať jeho mocenský vplyv. Sú to všetko jeho žiaci a Peter Pellgrini, vzhľadom na to, aké funkcie počas vlád Smeru zastával, je jeho najvernejším žiakom," hovorí na úvod Štefančík.

Galéria fotiek (2) Radoslav Štefančík

Zdroj: archív autora

Ak vraj obe politické strany kritizujú vysoké ceny pohonných hmôt, je to prirodzené, pretože ceny benzínu či nafty dnes podľa Štefančíka kritizujú všetci. "Skôr by som povedal, že Hlas by urobil chybu, ak by vysoké ceny nekritizovali aj oni," myslí si Štefančík.

Ich PR tímy zrejme narazili na nedostatok kreativity

"Ak majú niektoré komunikačné stratégie podobné, ide opäť ide to, že vyšli z podobného prostredia. Nemožno vylúčiť, že za ich komunikáciou sú rovnakí ľudia, či rovnaké alebo podobné marketingové agentúry. A vyzerá to tak, že miera vynaliezavosti týchto ľudí naráža na svoje hranice," vysvetľuje si tento jav odborník.

Pellegrini to chce robiť rovnako, len zmierlivejšie, tvrdí ďalší politológ

Trochu inak to vidí ďalší politológ Pavol Struhár z Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. "Peter Pellegrini robí opozičnú politiku zmierlivejšie, drží sa v istých mantineloch tak, aby nepôsobil agresívne či nenávistne voči iným politikom či skupinám na Slovensku, alebo nespochybňoval všeobecný konsenzus v niektorých otázkach (napr. zahraničnopolitická orientácia Slovenska smerom na Západ, protipandemické opatrenia). Táto stratégia je vhodnejšia pre voličov, ktorým prekáža príliš vulgárny a konfliktný spôsob politického boja, otázka však je, koľko takých voličov v aktuálne vyhrotenej situácii zostáva," myslí si Struhár.

Postupy budú podobné aj preto, že je to opozičná politika, Pellegrini však na Smer pomaly stráca

Častá kritika vlády a opozičný postoj je však podľa neho totožný s inými opozičnými stranami a nemožno predpokladať, že z toho ustúpia. "Aj Hlas-SD chce vždy využiť príležitosť, aby vládu spochybnil, aj keď niekedy sa to môže javiť nekorektné či populistické. Ale tak sa opozícia zvyčajne správa, nemá zodpovednosť za riadenie štátu a túto skutočnosť využíva. Je to legitímne a platí pre opozíciu vo všeobecnosti," popisuje Struhár.

Nateraz sa podľa Struhára zdá, že Ficov Smer zvolil výhodnejšiu stratégiu a podpora im rastie, Hlas-SD naproti tomu stráca. "Aj preto občas Peter Pellegrini kopíruje. Neviem však, či je to pre potenciálnych voličov Hlasu dôveryhodné, či to len neprispieva k vnímaniu Hlasu ako nečitateľnej alternatívy, ktorá sa pri politike riadi len aktuálnymi prieskumami verejnej mienky. Navyše, príde mi to zo strany Hlasu ako prchké riešenie, ktoré môže z dlhodobého hľadiska Hlasu uškodiť, keďže stratí imidž zmierlivejšej alternatívy," vyjadril úvahu na záver Struhár.