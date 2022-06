Koalícia má v referendovej otázke jasno: Fico sa snaží rozoštvať spoločnosť! Slová právnika expremiéra nepotešia

BRATISLAVA - Zneužívaním témy referenda sa líder Smeru-SD Robert Fico pokúša spoločnosť rozoštvať. Hnutie OĽANO tak reagovalo na referendovú iniciatívu avizovanú Ficom. Jeho motív vidí hnutie v snahe zastaviť nástup spravodlivosti. "Šírenie nenávisti a negatívnej energie je to jediné, čo Robert Fico v závere svojej politickej kariéry dokáže ponúknuť, a preto nevidíme zmysel to ďalej komentovať," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga to vníma podobne, hovorí o prejave strachu. Pripomenul, že podľa aktuálnej právnej úpravy referendom nie je možné skončiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR. Verí, že efektom iniciatívy bude aj konsolidácia vládnej koalície. Poznamenal, že hádky pomáhajú Smeru-SD. "Verím, že to už naozaj vidia všetci a začnú sa podľa toho správať. Dobrovoľné odovzdanie moci Smeru-SD by bolo trestuhodné," uzavrel.

Smer-SD ide do petičnej akcie, chce referendum s jedinou otázkou

Sme rodina poznamenalo, že referendum je vecou opozície. Na otázku o prípadnej podpore iniciatívy hnutie odpovedalo, že sa momentálne "snaží a sústredí na pomoc ľuďom v tejto ťažkej situácii". Smer-SD počas týždňa avizoval referendovú iniciatívu. Smerovať má k predčasným voľbám. Referendová otázka má znieť, či ľudia súhlasia s tým, aby došlo k takej zmene Ústavy SR, ktorá do budúcnosti umožní, aby sa predčasné parlamentné voľby mohli konať buď na základe referenda, alebo na základe ústavného zákona, ktorý prijme NR SR, a súčasne, či súhlasia s tým, aby sa okamžite ukončilo funkčné obdobie terajšej NR SR a do 30 dní musia budú musieť byť nové parlamentné voľby.

Referendum podporujú mimoparlamentné SNS i Hlas-SD. Národniari hovoria o možných pochybnostiach pri formulácii prezentovanej referendovej otázky. Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini v sobotu v diskusnej relácii uviedol, že otázka musí byť správne naformulovaná a ešte sa precizuje.

Formulácia Smerom avizovanej referendovej otázky naráža na závery ÚS

Formulácia avizovanej referendovej otázky podľa právnika Vincenta Bujňáka z Univerzity Komenského v Bratislave naráža na závery Ústavného súdu (ÚS) SR. Podotkol, že ak je cieľom umožniť rozpúšťanie parlamentu ľudovým hlasovaním, potrebné je najprv hlasovanie o zavedení všeobecného pravidla, ktoré by na toto oprávňovalo. Až následne v prípade platných výsledkov referenda je podľa právnika možné nové oprávnenie využiť.

Bujňák pripomenul, že ÚS minulý rok potvrdil, že Národnú radu (NR) SR nie je možné rozpustiť ľudovým hlasovaním bez toho, aby na takýto postup explicitne oprávňovala platná a účinná ústavná norma. Rovnako poukázal na závery Benátskej komisie. "Ľudia môžu v miestnom referende odvolávať starostov alebo primátorov preto, lebo k tomu v ústave existuje osobitná norma na rozdiel od obecných alebo mestských zastupiteľstiev, pri ktorých takáto osobitná norma neexistuje, a preto na ich rozpustenie nie je možné použiť miestne referendum," vysvetlil.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Argumentuje aj vyjadrením ÚS, že deľba a obmedzenie štátnej moci stojí a padá s existenciou ústavných pravidiel a ich dodržiavaním. "Ak tieto pravidlá občanom nevyhovujú, majú stále moc a legitimitu zmeniť ich, priamo v referende alebo prostredníctvom volených zástupcov v parlamente. Musí však skutočne ísť o ich zmenu, nie o ad hoc prelamovanie a jednorazové suspendovanie, ani keď sa to javí ako politicky vhodné," skonštatoval.

Takýto postup, hoci by sa formálno-právne tváril ako legálny a legitímny, podľa slov právnika vedie k erózii ústavného systému, teda oslabovaniu a ničeniu ústavy. Na porovnanie doplnil, že v Európe existujú dva štáty, ktoré na celoštátnej úrovni umožňujú rozpustenie parlamentu ľudovým hlasovaním. Jedným je Lotyšsko. Bujňák poznamenal, že ani tam pri zavádzaní takejto zmeny nepostupovali tak, že by daným referendom súčasne rozpúšťali konkrétny parlament. Prezentovaná referendová otázka podľa Bujňáka zároveň odporuje zákonu o podmienkach výkonu volebného práva z roku 2014. Ten hovorí, že návrhy predložené na rozhodnutie v referende nesmú byť navzájom podmienené.

"Môže sa stať, že určitý volič bude súhlasiť so zavedením všeobecného pravidla o možnosti rozpustiť parlament na základe ústavného zákona, no nebude súhlasiť, aby sa okamžite rozpustila NR SR v súčasnom zložení," priblížil s tým, že odpoveď "áno" v prípade tejto otázky tak nedokáže zachytiť vôľu občana. Smer-SD počas týždňa avizoval referendovú iniciatívu smerujúcu k predčasným voľbám. Referendová otázka má znieť, či ľudia súhlasia s tým, aby došlo k takej zmene Ústavy SR, ktorá do budúcnosti umožní, aby sa predčasné parlamentné voľby mohli konať buď na základe referenda, alebo na základe ústavného zákona, ktorý prijme NR SR, a súčasne či súhlasia s tým, aby sa okamžite ukončilo funkčné obdobie terajšej NR SR a do 30 dní musia budú musieť byť nové parlamentné voľby.