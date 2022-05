AKTUÁLNE Pre nehodu na D1 za Gagarinovou ulicou smerom na Senec sa tvoria kolóny

BRATISLAVA - V Bratislave na diaľnici D1 za Gagarinovou ulicou smerom na Senec sa v ľavom pruhu zrazili tri autá. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Zelená vlna RTVS.

Pre nehody sa kolóny tvoria už na Prístavnom moste. Vodiči majú rátať so zdržaním približne 30 minút.

Nehoda sa stala tiež na Prievozskej ulici smerom do centra, na mieste sa tvorí krátka kolóna. Približne 20-minútové zdržanie hlásia vodiči aj na Karloveskej ulici pri Riviére v smere do centra. Asi 15 minút sa zdržia tiež na Moste Apollo smerom do centra, kolóna sa podľa Zelenej vlny tvorí už na Dolnozemskej ulici.