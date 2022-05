MIMORIADNE Kováčik je vinný, rozhodol Najvyšší súd: Exemplárny trest!

Aktualizované 14:12 Kováčik využije mimoriadne opravné prostriedky. Avizoval to jeho obhajca Erik Magál. "Tie skutky sa nestali, my to dokážeme a v podstate toto konanie sa pre nás nekončí a ideme ďalej," povedal po vyhlásení rozsudku. Verí, že sa podarí dokázať Kováčikovu nevinu. Rozhodnutie Najvyššieho súdu má podľa neho množstvo nedostatkov. "My vieme, že pravdu máme, musíme ísť ďalej v opravných prostriedkoch, až kým nám dá súd za pravdu," dodal. Finančnú situáciu svojho klienta komentovať nechcel.

Aktualizované 13:50 Dušana Kováčika odviedli z Najvyššieho súdu v putách priamo do väzenia.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Aktualizované 13:44 Na odsúdenie Dušana Kováčika za prijatie úplatku 50-tisíc eur bolo podľa Najvyššieho súdu SR dostatok dôkazov. Kľúčová bola výpoveď Ľudovíta Makóa a podporne aj výpoveď Mateja Zemana. Kováčik mal úplatok od mafie za pomoc pri vybavení prepustenia bosa mafie Kudličku z väzby zobrať v roku 2017.

Video: Kováčikov obhajca Erik Magál po rozsudku Najvyššieho súdu:

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Najvyšší súd skonštatoval, že Kováčik nebol odsúdený za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov, pretože sa to nepodarilo preukázať. Jednorazová činnosť, čiže prijatie spomínaného úplatku, podľa súdu na odsúdenie Kováčika za podporu zločineckej skupine nepostačuje.

Aktualizované 13:35 Predseda senátu Peter Štift uviedol, že Najvyšší súd SR zmiernil trest pre Dušana Kováčika zo 14 na 8 rokov, pretože bol „neprimeraný“. Kováčikovi tiež neprepadne majetok, zaplatiť však musí peňažný trest vo výške 100-tisíc eur. Pôvodný rozsudok podľa predsedu senátu zrušili preto, lebo mal „podstatné chyby.“ Medzi nimi je aj to, že na hlavnom pojednávaní sa nečítala Kováčikova výpoveď z prípravného konania potom, ako priamo na súde vypovedať odmietol.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Kováčik bol pôvodne neprávoplatne odsúdený za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za zločin prijímania úplatku, za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a za prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. V prípade zločineckej skupiny NS predchádzajúci rozsudok zrušil. V ďalších bodoch obžaloby ho uznal za vinného. Okrem iného mal zobrať úplatok 50 000 eur za intervenciu v prípade prepustenia Ľubomíra Kudličku, považovaného za bosa skupiny takáčovcov, z väzby. Odsúdili ho aj za vynášanie informácií zo spisov.

Aktualizované 13:13 Najvyšší súd zrušil rozsudok v časti spolupráce s mafiánskou skupinou. Kováčika však zároveň uznal za vinného za prijatie úplatku. Vinný je zároveň aj za vynášanie informácií z vyšetrovaní. Súd mu uložil osemročný nepodmienečný trest s minimálnym stupňom stráženia a peňažný trest vo výške 100-tisíc eur. 1,5 roka si Kováčik odsedel už vo väzbe, čo sa mu z trestu odpočíta.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Aktualizované 13:03 Kováčik si prišiel vypočuť verdikt. Na otázky novinárov však neodpovedal.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Kováčik čelí v tomto prípade obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Špecializovaný trestný súd ho ešte vlani odsúdil na 4-ročný nepodmienečný trest a trest prepadnutia majetku. Kováčik sa však proti rozhodnutiu odvolal. Odvolací proces na Najvyššom súde SR sa začal minulý štvrtok a pokračoval aj počas piatka. Pojednávanie bolo však odročené na utorok 13. hodinu s tým, že padnúť má už rozsudok.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Kováčik trvá na svojej nevine

Odvolací proces na Najvyššom súde SR sa začal minulý štvrtok. Kováčik trvá na svojej nevine. "Tvrdím to teraz a budem to tvrdiť aj na smrteľnej posteli, týchto skutkov som sa nedopustil," vyhlásil. Vo svojej výpovedi v rámci odvolacieho konania vo štvrtok spochybnil objektívnosť procesu, výhrady mal aj k sudkyni ŠTS Pamele Záleskej. Hovoril tiež o trestnom stíhaní založenom na "kajúcnikoch". Na otázky prokurátor a odpovedať odmietol.

Svoju činnosť pre zločineckú skupinu takáčovcov označil za číry výmysel, ktorý nevychádza z akéhokoľvek dokazovania. Zarazil ho výrok sudkyne, že nie je povinnosťou súdu, aby zisťoval benefity kajúcnikov a či vôbec nejaké dostali. Tvrdí, že obhajobe nebolo umožnené odstraňovať zásadné rozpory vo výpovediach kajúcnikov. Namietal, že sa rozsudok významne opiera o výpoveď exšéfa kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Kováčik poprel kontakty s údajným bosom takáčovcov Ľubomírom Kudličkom, ktorému mal za úplatok pomôcť dostať sa z väzby. Argumentoval tým, že takáčovci boli takmer rok a pol monitorovaní políciou a stretnutia okrem jedného svedka nikto nepotvrdil. Upozornil, že dosiaľ nedostal ani vysvetlenie, aké informácie o prebiehajúcich trestných konaniach mal zo špeciálnej prokuratúry poskytovať. Spochybnil aj profesionalitu policajného vyšetrovateľa Pavla Ďurku. Ako zdôvodnil Kováčik, na hlavnom pojednávaní na ŠTS odmietol vypovedať, pretože cítil, že konanie voči nemu je "neobjektívne, ba až zaujaté".

Galéria fotiek (13) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek navrhol odvolanie zamietnuť ako nedôvodné. Verí, že Najvyšší súd potvrdí rozsudok ŠTS, ktorý Kováčika odsúdil na úhrnný 14-ročný nepodmienečný trest a trest prepadnutia majetku.

Dušan Kováčik šéfoval ÚŠP od septembra 2004 do novembra 2020.