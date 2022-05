Pred komisie sa posadili tisíce študentov: V prípade potreby sú maturantom k dispozícii aj psychológovia IP-čka

BRATISLAVA - Maturantom, ktorí by sa cítili pod príliš veľkým tlakom a mali by pocit, že nezvládajú svoje pocity, sú k dispozícii aj psychológovia z IP-čka. Upozornila na to na sociálnej sieti štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová v súvislosti s ústnymi maturitami, ktoré sa začali tento pondelok (23. 5.)

"Nie sú to len frázy, keď sa maturita označuje za skúšku dospelosti. Je to prvýkrát (a verte mi, že nie posledný), keď sa vaša tvrdá práca a snaha ukážu na konkrétnych výsledkoch, ktoré možno určia vaše ďalšie smerovanie v živote," uviedla maturantom štátna tajomníčka rezortu školstva. Poukázala na to, že mnohí mali strach, prežívali stres, možno aj pocit krivdy, že im maturity neboli odpustené."Ako človek, ktorý prežíval tie isté pocity, vám môžem úprimne povedať, že práve takéto situácie vás zoceľujú, robia z vás zodpovednejších a skúsenejších dospelých," doplnila.

Maturanti by si mali naplánovať cestu do školy

Psychológovia z IP-čka študentom deň pred maturitou odporúčajú, aby si skontrolovali a uistili sa, či majú všetko pripravené. Žiaci by si podľa psychológov mali premyslieť aj to, že ako pôjdu do školy a naplánovať si cestu. Zároveň tvrdia, že pred skúškou sa majú žiaci venovať aktivite, ktorú majú radi, či sa kvalitne vyspať. Ústna časť "skúšky dospelosti" sa na jednotlivých stredných školách uskutoční v termíne od 23. mája do 10. júna. Termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné regionálne úrady školskej správy. Maturity absolvuje 40.390 žiakov.