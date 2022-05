Uťahovanie opaskov a zamýšľanie sa nad každým nákupom: Právnička radí, ako sa porátať s rastúcou infláciou

archívne video

Inflácia spotrebiteľských cien naďalej rastie

Spotrebiteľské ceny v apríli 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 10,9 %, v marci 2022 bola táto hodnota 9,6 %. Medzimesačná harmonizovaná miera inflácie (HICP) dosiahla v apríli 1,4 %, zatiaľ čo v marci tohto roka bola 1,7 % a v apríli minulého roka bola jej hodnota 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná ročná miera inflácie HICP (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v apríli 2022 hodnotu 5,5 %. Bolo to o 0,8 percentuálneho bodu (p. b.) viac ako v marci 2022. Tento ukazovateľ je významný pre posudzovanie cenovej stability v krajine.

Hodnotu medzimesačnej HICP inflácie 1,4 % v apríli 2022 ovplyvnilo zvýšenie cien najmä v odbore potraviny a nealkoholické nápoje (kladný príspevok celého odboru 0,56 p. b., z toho potraviny mali kladný príspevok 0,55 p. b. a nealkoholické nápoje kladný príspevok 0,01 p. b.), doprava (kladný príspevok 0,30 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (kladný príspevok 0,12 p. b.), nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,12 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,10 p. b.) a reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,05 p. b.).

Právnička radí, čo treba robiť

K zvyšujúcej sa inflácii sa vyjadrila ja právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie Sylvia Ďatelinková. "Zvyšujúca inflácia nás núti prehodnotiť naše výdavky. Ideálnym nástrojom, ktorý nám k tomu môže pomôcť je rodinný rozpočet. Aby bol rodinný rozpočet správne nastavený, musí zohľadňovať všetky skutočne vynaložené príjmy a výdavky za určité obdobie. Tie si po skončení zvoleného obdobia vyhodnoťte. Získate tak reálny prehľad o tom, ako na tom finančne ste. Ak výsledky vášho hospodárenia ukazujú, že vaše výdavky prevyšujú príjmy, je potrebné začať s hľadaním možností riešenia, a to či už možnosťou zvyšovania príjmu napríklad brigádnou činnosťou, pasívnym príjmom alebo znižovaním výdavkov," uvádza Ďatelinková.

Striehnite na zľavy

Tá priblížila, čo by mali slovenskí konzumenti v tejto napätej situácii robiť. "Snažte sa eliminovať alebo znížiť na minimum najmä výdavky, ktoré nie sú pre vás nevyhnutnosťou. Napríklad môžete úplne obmedziť obedy a večere v reštauráciách. Ak si z času na čas predsa len chcete dopriať posedenie v reštaurácii, porovnávajte si ceny a sledujte možné zľavy. To v podstate platí aj pre služby, ako sú napríklad masáže, či kaderníctvo," radí Ďatelinková.

Jazda autom vs. MHD

Ušetriť sa podľa nej dá aj tým, že nahradíme každodennú jazdu motorovým vozidlom mestskou hromadnou dopravou. "V prípade, ak ste jazdu motorovým vozidlom nútení využiť, spojte svoju cestu s inými cestujúcimi, aby sa vám aspoň sčasti pokryli výdavky na pohonné hmoty, či parkovné. Najmä pri dlhších trasách sa táto forma cestovania obzvlášť oplatí," pokračuje.

A čo potraviny?

Slováci si však hlavne priplácajú za jedlo. "Čo sa týka potravín, ide o položku, ktorá tvorí po nákladoch na bývanie zvyčajne najväčšiu časť rodinného rozpočtu. Aj na strave môžete ušetriť napríklad plánovaním jedálnička vopred, a to s ohľadom na ponuku cenovo výhodných tovarov. Nakupujte vždy iba to, čo máte v nákupnom zozname. Snažte sa nakupovať na čo najdlhšie obdobie. Obmedzte väčšie nákupy na jeden či dva krát do mesiaca. Pri nákupe využívajte vernostné karty obchodníkov a kupóny so zľavami. Trvanlivé výrobky, ktoré sú v akcii nakupujte vo väčších množstvách. Orientujte sa na sezónne ovocie a zeleninu. Oplatí sa tiež nakupovať väčšie balenia, zvyčajne bývajú výhodnejšie. Nakupujte iba toľko, koľko skutočne spotrebujete," uzavrela Ďatelinková.