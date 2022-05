Prezidentka odovzdala štátne vyznamenania: Za každým jedným sa skrýva životný príbeh!

BRATISLAVA – Za každým jedným oceneným sa skrýva životný príbeh, ktorý priniesol dobro, ľudskosť a prospech našej spoločnosti. V nedeľu to počas odovzdávania štátnych vyznamenaní uviedla v príhovore prezidentka SR Zuzana Čaputová.

"Nech je dnešný večer posolstvom, že si naša spoločnosť ctí práve takéto hodnoty. Buďme spoločnosťou, ktorá dokáže oceniť tiež malé každodenné víťazstvá ľudí. A tiež spoločnosťou, ktorá pamätá aj na budúcnosť – teda na tých, ktorí si možno preberú ocenenia o desať alebo 20 rokov," povedala prezidentka. Odovzdávanie vyznamenaní považuje za oslavu víťazstva odvahy, vzdelanosti, obetavosti, pracovitosti a talentu ocenených.

Kvôli COVIDU museli odovzdávanie presunúť

Pre pandemickú situáciu presunuli odovzdanie štátnych vyznamenaní z januára na Deň víťazstva nad fašizmom. "Medzi dnešnými vyznamenanými sú aj ľudia, ktorí preukázali svoje hrdinstvo počas druhej svetovej vojny, v boji so skutočným, nie domnelým fašizmom," priblížila prezidentka. Víťazstvo nad fašizmom si podľa jej slov pripomíname "v trpkom kontexte prítomnosti, keďže krutá vojna je priamo u našich susedov."

Galéria fotiek (11) Na snímke vľavo prezidentka Zuzana Čaputová a vpravo Marián Hossa si preberá Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu

Zdôraznila, že demokraciu je potrebné neustále chrániť a kultivovať. Hrozbou pre slobodu pritom podľa jej slov nemusí byť iba vojna, ale aj recidívy násilných a totalitných ideológií. "Opravujme teda našu demokraciu, keď vidíme jej chyby. Zdokonaľujme ju, ale nerozkladajme ju. Nerozoberme ju na súčiastky, ktoré nebudeme vedieť spojiť."

Galéria fotiek (11) Na snímke vľavo prezidentka Zuzana Čaputová a vpravo Jana Oľhová si preberá Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia

Zároveň hlava štátu vyzvala na dialóg, ktorý je predpokladom nachádzania najlepších riešení. "Môžeme pri tom spolu nesúhlasiť, môžeme si nerozumieť, ale rešpektujme sa. Vnímajme rôznosť našich postojov ako niečo, čo nás nielen rozdeľuje a zaťažuje, ale čo je zároveň príležitosťou. Stavajme na hodnotovom súlade aj pri pestrosti názorov," dodala prezidentka.

Sloboda a demokracia nie sú nikdy vybojované raz a navždy

Galéria fotiek (11) Na snímke vľavo prezidentka Zuzana Čaputová a vpravo Kvetoslava Berkyová si preberá Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti, najmä v oblasti práce s marginalizovanými komunitami

Upriamila pozornosť na tradíciu oceniť tých, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali proti fašizmu i tých, ktorí sa vzopreli totalitnému komunistickému režimu. "Ľudí, ktorí bojovali za našu slobodu a často pritom prišli o slobodu vlastnú," podotkla hlava štátu.Ocenenie ide aj zdravotníkom, "ktorých nenahraditeľnosť sme si ešte viac uvedomovali v období pandémie". Tiež tým, ktorí sa presadili vo svete vedeckými alebo športovými výkonmi, hercom a fotografom.

Galéria fotiek (11) Na snímke vľavo prezidentka Zuzana Čaputová a vpravo Matej Tóth si preberá Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu.

Prezidentka vzdala hold tvorivosti, vytrvalosti, obetavosti ocenených, tiež ochote a schopnosti prekonávať prekážky. "Ich túžbe po pravde, po kráse a po poznaní. Ich úsiliu, aby sa vo svojej oblasti či vo svojom povolaní dostali na najvyššie priečky a úspešne nás reprezentovali," doplnila prezidentka. O tom všetkom podľa nej treba počuť "osobitne dnes, keď na mnohých ešte doliehajú dozvuky pandémie i ďalších kríz".

Prezidentka udelila štátne vyznamenania 25 osobnostiam

Prezidentka ocenila 25 osobností spoločenského, kultúrneho a športového života, z toho šesť in memoriam. Štátne vyznamenania udelila aj tento rok v náhradnom termíne. Ceremoniál sa uskutočnil v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár, predseda vlády Eduard Heger, predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan a ďalší predstavitelia verejného života.

Galéria fotiek (11) Na snímke vľavo prezidentka Zuzana Čaputová a vpravo Peter Mikulík si preberá Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam ocenila prezidentka za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí sochárku Mariu Bartuszovú. Za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu ho in memoriam získala literárna historička a prekladateľka Alžbeta Gwerková-Göllnerová. In memoriam ocenila prezidentka aj Alberta Púčika, Eduarda Tesára a Antona Tunegu, členov antikomunistického kresťanského hnutia, ktorí boli v rámci politických procesov v 50. rokoch odsúdení na trest smrti.

Galéria fotiek (11) Na snímke vľavo prezidentka Zuzana Čaputová a Zuzana Mináčová si preberá Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získal Vojtech Čelko za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Ďalšími ocenenými sú záchranár Viliam Dobiáš a detský kardiológ Jozef Mašura za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v sociálnej oblasti, najmä v oblasti zdravotníctva.

Galéria fotiek (11) Na snímke vľavo prezidentka Zuzana Čaputová a vpravo Mária Mačošková si preberá Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry

Prezidentka ocenila Radom Ľudovíta Štúra I. triedy aj Lauru Špánikovú, preživšiu z prvého transportu do koncentračného tábora Osvienčim, ktorá si však vyznamenanie už nestihla prevziať, zomrela v apríli. Ďalším oceneným je Štefan Kopecký, a to za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy si prevzali Zita Ádámová za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti školstva, najmä národnostného školstva. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti športu ocenila hlava štátu hokejistu Mariána Hossu a chodca, olympijského víťaza Mateja Tótha. Vyznamenanie patrí aj automobilovému dizajnérovi Jozefovi Kabaňovi za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

Galéria fotiek (11) Na snímke vľavo prezidentka Zuzana Čaputová a vpravo Viliam Dobiáš si preberá Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti, najmä v oblasti zdravotníctva

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získal za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, najmä onkológie, tiež lekár a vedec Michal Mego. Sergej Kopčák bol ocenený za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy vyznamenala prezidentka klimatológa Milana Lapina.

Galéria fotiek (11) Na snímke vľavo prezidentka Zuzana Čaputová a vpravo Zita Ádámová si preberá Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti školstva, najmä národnostného školstva

Režisér Peter Mikulík získal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry. Herečka Jana Oľhová si vyznamenanie prevzala za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry a umenia.

Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam získala zdravotná sestra Margita Kosturíková za záchranu ľudského života s nasadením vlastného života. Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR si prevzala fotografka Milota Havránková, ako aj fotografka Zuzana Mináčová. Pribinov kríž II. triedy získala spisovateľka Irena Brežná, a to za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR.

Galéria fotiek (11) Na snímke vľavo prezidentka Zuzana Čaputová a vpravo Sergej Kopčák si preberá Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

Medailu prezidenta SR udelila Čaputová za zásluhy o rozvoj SR v sociálnej oblasti, najmä v oblasti práce s marginalizovanými komunitami, Kvetoslave Berkyovej. Za významné zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry si medailu prevzala speváčka ľudových piesní Mária Mačošková.

Udeľovanie vyznamenaní, najmä štátnych, je významnou formou uznania zásluh občanov SR aj iných štátov. Ide o morálne a spoločenské ocenenie vynikajúcich jednotlivcov, výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú zástavu. Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hláv štátov. Štátne vyznamenania sú rady (vyššie) a kríže (nižšie). Prezident udeľuje aj Rad Andreja Hlinku.