ONLINE Prvá dáma USA sa presunula na východ: Stretla sa aj s utečencami! Na hraniciach ju privítal premiér

Na veľvyslanectve absolvovala stretnutie s rodinami amerických diplomatov. V nedeľu ju v Košiciach privíta primátor mesta Jaroslav Polaček a košický župan Rastislav Trnka. Neskôr sa presunie na hranice s Ukrajinou, kde sa stretne s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom vnútra Romanom Mikulcom.

Aktualizované 14:58 Dobrovoľníci pomáhajúci ľuďom utekajúcim pred vojnou vnímajú návštevu prvej dámy USA Jill Bidenovej ako veľkú poctu, na jej príchod sa však zvlášť nepripravovali. Hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom je v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine najvyťaženejším. V čase návštevy Bidenovej bol v prevádzke len pre nákladné autá a jej návšteva bola tiež spojená s prísnymi bezpečnostnými opatreniami.

Aktualizované 14:57 V provizórnej kaplnke sa na konci hodinovej návštevy spolu s ostatnými Bidenová pomodlila za Ukrajinu, všetkých ľudí, ktorí na Slovensko prichádzajú z vojnou zmietanej krajiny a rovnako za tých, ktorí im pomáhajú. Na záver sa tiež poďakovala všetkým ľuďom na Slovensku, že otvorili svoje domovy a srdcia ukrajinským utečencom. Upozornila, že USA stojí v súvislosti so vzniknutou situáciou pri Slovákoch. Následne sa cez hranicu s delegáciou presunula na Ukrajinu.

Aktualizované 14:35 Bidenová sa priamo na hraničnom priechode porozprávala aj s tamojšími hraničnými policajtmi, hasičmi a pristavila sa aj pri dobrovoľníkoch pracujúcich v hangári hraničného priechodu. O dianí v súvislosti s utečencami na priechode a zaangažovaní jednotlivých zložiek ju oboznámil zástupca migračného úradu SR Branislav Tichý. Prvá dáma USA im vyjadrila vďaku za prácu, ktorú v tejto neľahkej situácii vykonávajú.

Aktualizované 14:25 Prvá dáma USA v sprievode predsedu vlády SR Eduarda Hegera, jeho manželky a ministra vnútra Romana Mikulca v nedeľu napoludnie navštívila hraničný priechod s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom. Zaujímala sa o prácu dobrovoľníkov a zložiek pomáhajúcich ukrajinským vojnovým utečencom. Za všetkých Ukrajincov sa tiež pomodlila v provizórnej kaplnke a po skončení návštevy odišla na Ukrajinu.

Aktualizované 12:22 Podľa slov riaditeľky územného spolku Slovenského Červeného kríža v Michalovciach Aleny Kniežovej sa na návštevu prvej dámy USA "špeciálne" nepripravovali. "Pripravovali sme sa ako na každý iný deň. Zabezpečili sme hygienu, všetko, čo potrebujeme do našich priestorov," uviedla.

Spolu s kolegyňou dobrovoľníčkou dopoludnia ošetrili jednu bolesť hlavy. Aj keď je podľa nej situácia na Ukrajine vnímaná celosvetovo, predpokladá, že záujem Bidenovej o ukrajinských vojnových utečencov podporí aktivity na pomoc tamojším obyvateľom. "Je pravda, že časom upadá záujem, nie je to také isté, ako to bolo vo februári alebo marci. Určite na to treba upozorňovať," podotkla Kniežová. "Dúfam, že sa s ňou podarí aj trochu porozprávať a poďakovať za podporu americkému národu," povedal ukrajinský dobrovoľník IOM, študent Univerzity Mateja Bela Vladislav Plukči.

Aktualizované 12:15 Dobrovoľníci pomáhajúci ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom vnímajú nedeľnú návštevu prvej dámy USA ako veľkú poctu. Na jej príchod sa však zvlášť nepripravovali.

"Pre nás je to veľké uznanie za prácu, ktorú robíme spolu s ostatnými organizáciami, spolu s našimi partnermi z OSN, ako napríklad UNICEF, z Medzinárodnej organizácie pre utečencov (IOM), z Červeného kríža a iných neziskových organizácií, ktoré boli od prvého dňa na hranici a pomáhali utečencom," povedala Lucia Kolpaková z Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) s tým, že Bidenová svojou návštevou preukáže aj podporu ukrajinským vojnovým utečencom.

Aktualizované 11:56 Ukrajinské mamičky veľmi pozitívne hodnotili prítomnosť prvej dámy USA, mnohé do poslednej chvíle netušili, že príde. Utečenka Katarína prišla z Kyjeva s dvoma synmi a ďalší spolu s otcom bránia Ukrajinu. "Prvej dáme som povedala, že dúfam, že sa keď sa vráti k svojmu manželovi, tak mu povie, že my ukrajinské ženy sa chceme čo najskôr vrátiť k svojim mužom, do svojich domov, vychovávať svoje deti, pracovať tak, ako to bolo predtým. Dúfam, že mu to povie," povedala pre médiá.

Aktualizované 11:54 Riaditeľka školy Renáta Obšatníková priblížila, že s Bidenovou sa stretli pri príležitosti Dňa matiek. "Chceli sme si dnes uctiť slovenské aj ukrajinské mamičky, deti pre nich vytvorili darčeky. Prvá dáma prišla, privítali sme ju chlebom a soľou, ukrajinské dievčatá jej zaspievali ukrajinskú ľudovú pieseň, prechádzala medzi detičkami, hovorila aj s mamičkami a zaujímala sa o osud odídencov, viedla s nimi taký neformálny rozhovor. Myslím si, že prvá dáma bola veľmi prirodzená, ľudská, naše ukrajinské mamičky vôbec nevedeli, kto príde a po stretnutí s ňou boli prekvapené, aká bola milá a bezprostredná," zhodnotila riaditeľka.

Aktualizované 11:52 Okrem dobrovoľníkov viedla Bidenová konverzáciu aj s niekoľkými utečencami, ktorí sa v centre nachádzali. Zaujímalo ju, odkiaľ prišli, čo sa stalo s ich domovom, prípadne čo prežívajú po príchode na Slovensko. V centre strávila približne hodinu, následne sa presunula do základnej školy na Tomášikovej ulici, kde nedávno vznikli dve triedy pre ukrajinských žiakov. "Táto škola veľmi pomáha, aktuálne tam je 60 detí, o ktoré sa starajú, pani riaditeľka zároveň spustila vyučovanie v slovenčine pre ukrajinských rodičov, ktorí v Košiciach sú a pomáha im takto adaptovať sa," dodal Polaček.

Aktualizované 11:40 "Je to pre nás veľká česť, že prišla, svedčí to o tom, že to tu máme dobre zorganizované a ľudia dostanú pomoc, ktorú potrebujú," uviedol koordinátor centra Roman Dohovič s tým, že aktuálne sa v priestoroch pri autobusovej stanici strieda približne 60 dobrovoľníkov a prevádzka je zabezpečená 24 hodín denne. Odhadom na tomto tranzitnom mieste vybavia približne 300 až 400 ľudí za deň. "Títo ľudia väčšinou len prechádzajú cez Košice, vieme im poskytnúť núdzové ubytovanie v kontajneroch, ponúkneme im jedlo, možnosť dopravy, prvú lekársku pomoc, právne konzultácie, nejaký základ, ktorý potrebujú," ozrejmil Dohovič.

Aktualizované 11:35 "Pre mňa osobne je to zážitok, pre Košice je ale dôležité, že sa opäť dostali na mapu sveta, že sa o našom meste bude hovoriť, že sme kultúrne, solidárne a multinárodné mesto a že sme ochotní pomáhať," skonštatoval primátor Košíc Jaroslav Polaček. Verí, že svojou prítomnosťou vliala prvá dáma energiu a nádej všetkým, ktorí sa snažia utečencom z Ukrajiny pomáhať, či už ide o neziskové organizácie, samosprávu alebo dobrovoľníkov z radov študentov.

Aktualizované 10:11 V súvislosti s prítomnosťou prvej dámy platia na území Košického kraja prísne bezpečnostné opatrenia, Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií rezortu vnútra ich prijal viacero.

Aktualizované 10:06 Okrem dobrovoľníkov viedla konverzáciu aj s niekoľkými utečencami, ktorí sa v centre nachádzali. Zaujímalo ju, odkiaľ prišli, čo sa stalo s ich domovom, prípadne, čo prežívajú po príchode na Slovensko. V centre strávila približne hodinu, následne sa presunula do Základnej školy na Tomášikovej ulici, kde nedávno vznikli dve triedy pre ukrajinských žiakov.

Aktualizované 10:00 Prvá dáma pristála v Košiciach krátko pred pol deviatou. S kyticou ju privítali košický primátor a župan. Jej prvé kroky viedli do košického hotspotu, kde sa stretla s utečencami z Ukrajiny aj s dobrovoľníkmi, ktorí im pomáhajú. Podporu a uznanie vyjadrila dobrovoľníkom a predstaviteľom krízového centra pre utečencov v Košiciach, s ktorými sa v ranných hodinách stretla v rámci návštevy Slovenska.

Aktualizované 9:45 Bidenová si po príchode do Bratislavy uctila pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na sociálnej sieti o tom informovala americká ambasáda na Slovensku.

"Musíme chrániť slobodu médií a bojovať proti korupcii. Nikdy nezabudneme na Tvoju odvahu, Ján," odkázalo veľvyslanectvo USA. Bidenová vzdala hold zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej položením kvetov k ich pamätníku na bratislavskom Námestí SNP.

Prvá dáma USA na Slovensku

Pri autobusovej stanici navštívi krízové centrum pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Pri príležitosti Dňa matiek absolvuje stretnutie so slovenskými a ukrajinskými mamami i deťmi. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké sa stretne s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, jeho manželkou a ministrom vnútra Romanom Mikulcom.

Navštívia dobrovoľníkov a predstaviteľov zložiek, ktoré zabezpečujú východnú hranicu a pomáhajú utečenom z Ukrajiny. V pondelok (9. 5.) sa Jill Bidenová podľa agentúry AP plánuje stretnúť aj s ďalšími členmi slovenskej vlády a prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.