Odborári v Trnave protestovali proti zhoršovaniu sociálnej úrovne

Protestné zhromaždenia majú podľa organizátorov prinútiť vládu prijať riešenia na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie občanov a zaviesť konkrétne opatrenia pomoci pre najrizikovejšie skupiny obyvateľstva. „Prepad životnej úrovne obyvateľov na Slovensku je obrovský. Treba, aby to vláda riešila, aby sa nezaoberala sama sebou, ale problémami ľudí. Vládnu na to, aby zlepšili kvalitu života, nie aby ovládali ľudí,“ zdôraznil predseda OZ KOVO Emil Machyna.

KOZ združuje 25 odborových zväzov na Slovensku

KOZ podľa jej predsedu Mariána Magdoška združuje 25 odborových zväzov na Slovensku a „situácia je zlá naprieč odborovým zväzom“. Vláda, ako doplnil, neurobila vôbec nič, hoci výdavky domácností narástli o 180 euro mesačne. Poukázal na susediace Poľsko i Maďarsko, ktoré prijali opatrenia na zmiernenie dosahov ekonomickej situácie. „Naše kompenzácie sú absolútne nedostatočné, na tie, ktoré sú ohlásené, nie sú jasné zdroje a udržateľnosť“ konštatoval Magdoško. Ľudia sa na Slovensku podľa neho prepadajú do chudoby.

Poverená predsedníčka JDS Valéria Pokorná sa podľa jej slov do protestu zapája z dôvodu kritickej situácie slovenských dôchodcov. Uviedla, že hoci boli dôchodky valorizované o 1,3 percenta a bol sľúbený 13. dôchodok, nič z toho nie sú prostriedky uvoľnené navyše nad príspevky v rámci zákona. Podľa Machynu účasť na všetkých doterajších ohlásených protestných mítingoch bola uspokojivá, hoci očakávali i viac účastníkov. „Ľudia radi rozprávajú a dávajú úlohy iným, ale to nie je postačujúce. Treba prísť a ukázať silu, toho sa vláda bojí,“ povedal Machyna. Dodal, že ak nenájdu odozvu so svojimi požiadavkami, sú rozhodnutí pristúpiť v rámci OZ k vyhláseniu hodinového generálneho, prípadne celodenného štrajku.