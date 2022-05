Zdroj EÚ potvrdil výnimky pre Maďarsko a Slovensko: Ruskú ropu môžeme nakupovať do tohto dátumu

Galéria fotiek (1) Zdroj: Koláž Topky.sk - Topky.sk/Ján Zemiar, Getty Images

BRUSEL - Slovensko a Maďarsko budú môcť pokračovať v nákupe ruskej ropy až do konca roka 2023 na základe existujúcich zmlúv. Povedal to v stredu pre agentúru Reuters zdroj z prostredia Európskej únie. Krajiny by tak podľa agentúry mohli využívať výnimky z ropného embarga navrhovaného Európskou komisiou.