Cigánikovej píšu alarmujúce správy: Aha, ako zotrela vulgárneho kritika, primitívov sa nebojím!

BRATISLAVA - Práca poslanca v týchto dňoch skutočne nie je jednoduchá a niekedy je potrebné reagovať aj na kritiku značne rozpoltenej spoločnosti, ktorá sa začína stále viac a viac radikalizovať. Niektoré správy naháňajú doslova strach, no predsedníčka zdravotníckeho výboru z SaS Jana Bittó Cigániková si z nich ťažkú hlavu zrejme nerobí. Vulgárneho kritika totiž jednoducho zotrela.

Nie je žiadnym tajomstvom, že časť verejnosti má na poslancov koalície ťažké srdce. Dôvody sú rôzne. Niekedy však akékoľvek dôvody idú bokom a nastupujú len primitívne vulgarizmy, ako v poslednom prípade, o ktorý sa Cigániková podelila s verejnosťou.

Vulgarizmy a vyhrážky tretej cenovej skupiny

Obsah poslednej správy, ktorá Cigánikovej do mailovej schránky prišla, sa však vymyká akýmkoľvek morálnym a etickým normám. Je dokonca vyhrážneho a mimoriadne vulgárneho charakteru. "Keby že sa mohlo už by som totu vašu sku*venu vládu rozbyl na kusi zaminoval celu budovu NS SR aby tá vaša sku*vena Koalici zdochla vy degeši..." píše sa v desivej správe, ktorá je navyše plná gramatických chýb. To kritikovi vytkla aj predsedníčka výboru.

Pokojná reakcia

Cigániková však z obsahu správy žiadnu drámu nerobila a kritikovi odpísala pomerne jednoznačne. "Zatiaľ postačí, ak zvládneš gramatiku prvého stupňa základnej školy. Vyššie méty neskôr prosím," odpovedala jednoducho Cigániková. Status s prianím pekného rána a s dodatkom 'Sme si popísali' Cigániková zverejnila v ranných hodinách s úsmevom na tvári.

Rozpíšu sa vraj vždy po kritike Ruska či ĽSNS

Samotnú poslankyňu sme však aj tak oslovili, či nemá strach o svoju bezpečnosť a či jej takýchto správ chodí viac. "Chodia vždy, keď si dovolím kritizovať ĽSNS, povzbudiť k očkovaniu alebo kritizujem Rusko pre jeho surové vraždenie nevinných ľudí na Ukrajine. Keď sú za čiarou, podávam aj trestné oznámenie, jeden pán z Prešova bol už aj reálne odsúdený," povedala pre Topky predsedníčka výboru.

Svoju rétoriku voči týmto ľuďom však nemieni obmieňať. "Nebojím sa primitívov, ktorí nezvládli ani gramatiku prvého stupňa základnej školy a dnes majú pocit, že odhalili svetové sprisahania. Pohŕdam nimi," povedala poslankyňa. Necíti sa však úplne bezpečne. "Mám obavy, že keď sú takíto primitívi hecovaní verejne známymi osobami, môžu byť nebezpeční pre spoločnosť. Preto sa obraciam aj na políciu. Treba tiež jasne povedať, že odkedy Smer opakovane vyzýva k násiliu a používa vulgarizmy vo verejnej debate, takéto správy sa citeľne znásobili," dodala na margo opozície Cigániková.