Ostrý odkaz ochranára turistom: Zrejme potrebujeme tabule ako pre hlupákov! Pripomenul, že ich „zábavka“ stojí život

Zábery medveďa, ktorý naháňa strach turistom medzi Trangoškou a Chatou M.R. Štefánika, sa dostali aj k Mariánovi Hletkovi zo ŠOP. „Nemôžem hovoriť za kompetentných, no rozhodol som sa na vaše správy reagovať a prezentovať svoj pohľad na aktuálnu situáciu na Trangoške, ktorá je opakovaním podobného prípadu z nedávnej minulosti, a z ktorej je potrebné sa konečne poučiť,“ povedal.

Ako uviedol, mladý medveď bol spočiatku atrakciou a ľudia mu dali meno Mišo, či Maťo. „Neuvedomujúc si dôsledky svojho konania, začali sa návštevníci územia správať k medveďovi priateľsky. Milo sa mu prihovárali, fotili si ho, približovali sa k nemu na kontaktnú vzdialenosť. Učili tak mladého a neskúseného medveďa, že človek nepredstavuje hrozbu. Domnievať sa, že turisti, či hotelieri, svojmu novému ´miláčikovi´ nedopriali žiadne maškrty, by bolo naozaj naivné,“ myslí si.

V prípade tohto medveďa bol podľa neho spúšťačom zmeny jeho správania pravdepodobne biologický odpad, ktorý pracovníci Chaty M.R. Štefánika vyhadzovali na kopu do kosodreviny priamo pred chatou. „Išlo o nespotrebované zvyšky potravín z kuchyne (zelenina, ovocie, a pod.), ktoré boli objavené na jeseň v roku 2021 členmi Spolku Prales Dětem,“ uviedol.

Medveď začal zvyšky ľudskej potravy využívať ako pravidelný zdroj potravy, čo v ňom umocnilo pre medveďa "najnebezpečnejší reflex" – naučil sa, že človek je zdrojom potravy. „Dnes sa už tento mladý medveď potravy od turistov dožaduje. Správa sa podobne, ako medveď Yogi, ktorý v rozprávke o dvoch medveďoch z Yellowstonu kradol návštevníkom košíky s jedlom. Je dotieravý a ľudí sa už vôbec nebojí,“ upozornil.

Galéria fotiek (3) Zdroj: archív

Poukázal tiež na to, že turistka, ktorá sa s medveďom stretla tento týždeň na turistickom chodníku, a ktorej skúsenosť sme vám priblížili aj my, využila taktiku, ktorá je v kritických situáciách odporúčaná aj niektorými odborníkmi na správanie medveďov. Odhodila totiž ruksak, ktorý jej medveď už predtým zasiahol labou. To mu stačilo, batoh vzal do papule a odišiel.

Kŕmený medveď je mŕtvy medveď

Pre ľudí našťastie strety s medveďom "Mišom" dopadli dobre, to sa však nedá povedať o samotnom medveďovi. „A fed bear is a dead bear, (kŕmený medveď je mŕtvy medveď), tak znie pravidlo, ktoré nájdete v národných parkoch Severnej Ameriky napísané na informačných tabuliach. Aj u nás sa toto pravidlo potvrdzuje, no tabule ´ako pre hlupákov´ potrebujeme zrejme tiež,“ odkázal ľuďom Hletko s tým, že sme sa ako ľudia nepoučili.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Nejde totiž o prvý takýto prípad. „V roku 2002 sa na identickej lokalite (medzi rekreačným strediskom Tále a Trangoškou) vyskytovala medvedica, ktorá dostávala potravu od turistov a pracovníkov hotela, a často sa kŕmila odpadkami. Situácia zašla tak ďaleko, že medvedica zranila turistov, ktorý odpočívali v stane. My sme sa však ani po 20 rokoch nepoučili,“ pripomenul.

Dnes už podľa neho nie je cesty späť. „Situácia na Trangoške sa môže zhoršovať každým dňom a medveď by si postupom času mohol dokazovať svoju dominanciu voči človeku. Presunúť tohto medveďa na inú lokalitu v rámci Slovenska, by znamenalo presunúť problém na iné miesto. Jeho odchyt a držanie v zajatí, by bolo pre medveďa navyknutého na život vo voľnej prírode doživotným trápením. Medveď bude musieť byť usmrtený. Doplatí na našu, ľudskú ľahostajnosť,“ odkázal ľuďom.

Turistov prosí, aby medvede nekŕmili a za žiadnych okolností sa k nim nepribližovali. „Ohrozujete tým seba aj ostatných ľudí a medvede tým odsudzujete na smrť,“ povedal jasne.