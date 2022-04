Pellegrini reaguje na obvinenie Fica a Kaliňáka: Je to divadlo! Za bývalého šéfa sa chce postaviť aj v parlamente

14:26 Pellegrini ozrejmil, že si svoje obydlie poctivo zamyká a nenecháva tak otvorené, ako Robert Fico, ktorý nedávno vyhlásil, že aby mu elitní policajti nenarobili škodu, nebude sa zamykať. "Nebol som svedkom žiadneho konania, ktoré by sa mi zdalo ako nejaká nekalá činnosť," povedal následne.

14:25 Podľa Pellegriniho sú posledné kroky NAKA snaha vlády zbaviť sa opozície.

14:20 Pellegrini povedal, že sa neobáva, že by bol "ďalším v poradí".

14:15 "Máme tu veľký problém so spravodlivosťou," konštatoval Pellegrini. "V prípade, ak do parlamentu príde návrh na vydanie Fica orgánom činným v trestnom konaní, budú poslanci Hlasu hlasovať proti," dodal vzápätí.

14:10 Podľa Pellegriniho je obvinenie Fica a Kaliňáka divadlom.

14:07 "Vládna koalícia po ixtýkrát zlyhala a opäť sa pokúsila ponúknuť Slovensku nechutné hry," povedal Pellegrini a poukázal na aktuálne udalosti dnešného dňa o obvinení Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. "Chcem povedať veľmi jasne, že stanovisko Hlasu k akejľkoľvek kauze je rovnaké. A to, že orgány činné v trestnom konaní musia konať na základe zákona a o vine alebo nevine obvineného musia rozhodnúť súdy," uviedol Pellegrini. Ako dodal, na Slovensku platí prezumpcia neviny a tak, pokiaľ nebude voči nim vyvodení trest, budú na Fica s Kaliňákom v strane pozerať ako na nevinných.

14:00 "Dnes to mala byť chvíľa vládnej koalície, pretože po 4 mesiacoch sme sa mali dozvedieť, čo po mesiacoch škriepok urobia pre ľudí, aby zmenšili ekonomické dopady na krízu," začal Pellegrini tlačovú konferenciu, ktorý poukázal na to, že okolité štáty už dávno pred začiatkom vojny na Ukrajine urobili kroky, ktorým by zlepšili životnú úroveň ľudí. Skritizoval ministra financií Igora Matoviča, že dlhé týždne odkladal dlho očakávanú tlačovú konferenciu, kde by mali tieto opatrenia predstaviť. Rovnako skritizoval aj premiéra Eduarda Hegera a vládu za to, že túto dôležitú vec neriešili.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica i exministra vnútra Roberta Kaliňáka. TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Upozornil na to Denník N, podľa ktorého čelia obvineniu zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Kaliňáka mali policajti podľa denníka zadržať.

Keďže je Fico parlamentným poslancom, na jeho prípadné zadržanie je potrebný súhlas Národnej rady (NR) SR. Oboch mali podľa medializovaných informácií obviniť aj z trestného činu ohrozenia daňového tajomstva. Prípad má súvisieť s kauzou Očistec. Polícia potvrdila aj obvinenie advokáta Mareka Paru. Denník N spresnil, že mal byť advokát zadržaný.