Poriadne ostrý minister Naď v zahraničnom rozhovore: Putina porovnáva s Hitlerom!

BRATISLAVA - Slovenský minister obrany Jaroslav Naď povedal v rozhovore pre americký denník The New York Times (NYT), že prezident Ruska Vladimir Putin je porovnateľný s vodcom nacistického Nemecka Adolfom Hitlerom. Pred ruskou inváziou na Ukrajinu by bolo nemysliteľné, aby Slovensko posielalo zadarmo veľké množstvo základných zbraní, nieto ešte systém protivzdušnej obrany, cez východnú hranicu, povedal šéf rezortu obrany.