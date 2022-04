Koalícia funguje, VOJNA ju stmelila: Sulík chce ostať na čele SaS! Kolíková je pripravená byť jej súčasťou

BRATISLAVA - Koalícia je funkčná, jej členovia dokážu medzi sebou diskutovať a hľadať kompromisy. Určite dovládne až do konca volebného obdobia. Na sobotnom kongrese strany SaS v Bystrej to vyhlásil jej predseda a minister hospodárstva Richard Sulík. Zároveň avizoval, že bude opäť kandidovať na predsedu strany a chce ju viesť do najbližších parlamentných volieb.

Vojna na Ukrajine nestmelila podľa Sulíka len Európsku úniu, ale aj vládnu koalíciu na Slovensku. "Situácia vo vnútri koalície sa upokojila," skonštatoval líder SaS s tým, že k tomu prispela aj minuloročná výmena na poste premiéra SR.

Súčasný premiér nepolarizuje, hľadá kooperáciu

Sulík to hodnotí ako "veľmi šťastný krok". Súčasný predseda vlády Eduard Heger podľa jeho slov hľadá kooperáciu, nie konfrontáciu. "Nepolarizuje," podotkol. Sulík tvrdí, že by bola radosť vládnuť bez kríz, ako je pandémia COVID-19, energetická kríza či vojenský konflikt na Ukrajine. "Urobili sme ako vláda a koalícia kopu chýb. Napriek všetkým krízam to po dvoch rokoch nie je až také zlé, ako sa to niekto snaží vykresliť," povedal líder SaS.

Zároveň na kongrese avizoval, že strana pôjde do volieb ako silná a jednotná. "Naše ambície sú vyššie, aký bol výsledok v parlamentných voľbách v roku 2020," uviedol. Volebný program strany má pripraviť Eugen Jurzyca. Zaoberať sa ním má kongres zrejme budúci rok na jeseň. Sulík potvrdil svoj záujem zostať na čele SaS a viesť stranu aj do volieb, pokiaľ s tým bude kongres či republiková rada strany súhlasiť.

Kolíková je pripravená stať sa súčasťou SaS

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková je pripravená stať sa súčasťou SaS, ak bude z tejto koaličnej strany záujem o bližšiu spoluprácu. Vyhlásila to na sobotnom kongrese SaS v Bystrej v okrese Brezno. "V tejto vláde som prešla množstvom kríz, vládnych aj osobných. V každej kríze som cítila veľkú podporu SaS. Chcem prispieť k posilneniu tohto zväzku a preto, ak bude záujem strany o bližšiu spoluprácu so mnou, som pripravená stať sa jej súčasťou," povedala Kolíková.

Ocenila spoluprácu so SaS a uviedla, že strana disponuje kvalitným programom. "Má vo svojich radoch lídrov, ktorí dokážu Slovensko posunúť dopredu. Tak ako povedal Richard Sulík, Slovensko potrebuje reformy ako soľ. Aby sme mali vzdelané, zdravé a spravodlivé Slovensko," dodala Kolíková.

Nestačí mať jasnú predstavu a plán, ale aj podporu

Ministerka spravodlivosti však poznamenala, že na dosiahnutie cieľov nestačí mať len jasnú predstavu a plán, ale aj podporu ľudí vo voľbách. "Preto ma teší, že ako platforma Za spravodlivé Slovensko sme posilnili SaS, aby sme spoločne mali väčšiu silu na presadenie našich spoločných hodnôt," povedala Kolíková.

Pripomenula, že žijeme v kritickej dobe, poznačenej vojnou a pandémiou nového koronavírusu, ktorá stále neskončila. Slovensko podľa nej potrebuje zmenu, pokrok a jasné pravidlá. "Našou výzvou nesmie byť len prežitie, ale kroky k tomu, aby sme boli hospodársky silná, vyspelá a múdra spoločnosť," povedala Kolíková.