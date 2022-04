Počasie sa cez víkend opäť zmení: PREDPOVEĎ Veľké ochladenie, dážď, aj sneh! To však nie je všetko

BRATISLAVA – Po pár pekných a teplých dňoch na Slovensko opäť prišlo ochladenie a výrazná zmena počasia. Aj keď sa mnohí tešili na víkend a prípadné jarné prechádzky či opekačky, tento víkend na to stvorený nebude. Meteorológovia totiž vydali viaceré výstrahy pred nepriaznivým počasím a nízkymi teplotami.

Aj keď začiatok a stred týždňa boli mimoriadne príjemné a opäť po sobotňajšom snežení zasvietilo slnko, ku koncu pracovného týždňa sa počasie náhle začalo meniť. Mnohých však zaujíma, aký bude víkend? Slová meteorológov zrejme nikoho nepotešia.

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude oblačná až zamračená a postupne sa začne pridávať aj dážď. Vo vysokých polohách meteorológovia očakávajú aj sneženie. Najnižšia nočná teplota dosiahne 11 až 6 stupňov Celzia, na severe okolo 4 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (6) Zdroj: predpovede.sk, SHMÚ

„Cez strednú Európu bude postupovať ďalej na východ frontálna vlna, za ktorou k nám zajtra začne prúdiť od severozápadu chladný vzduch,“ ozrejmili meteorológovia z SHMÚ. Cez deň bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach bude aj pršať. Popoludní sa postupne začne oblačnosť zmenšovať a ustávať začnú aj prehánky. Ojedinele sa očakávajú aj búrky. Príde však veľké ochladenie, najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na Horehroní a na Hornom Spiši do 10 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (6) Zdroj: predpovede.sk, SHMÚ

Fúkať bude prevažne juhozápadný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 70 kilometrov za hodinu. Na horách hrozí až víchrica, k večeru bude vietor slabnúť. Pre silný vietor vydali meteorológovia výstrahy prvého stupňa pre Bratislavský, Trnavský, časť Trenčianskeho a Nitrianskeho, Prešovského a Košického kraja. Platia od 8. hodiny ráno do 17. hodiny popoludní.

Nedeľa

Noc zo soboty na nedeľu bude premenlivá, vyskytnúť sa môžu aj prehánky aj slabý dážď, a to najmä na severe krajiny. Od stredných polôh sa očakáva sneženie. Najnižšia nočná teplota dosiahne 4 až -1 stupňa Celzia, mráz sa ojedinele môže vyskytnúť aj v nížinách.

Galéria fotiek (6) Zdroj: predpovede.sk, SHMÚ

Cez deň bude počasie rovnako premenlivé a naďalej mimoriadne chladné. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 13 stupňov Celzia, na severe miestami do 8 stupňov. „V chladnejšom vzduchu sa k nám od západu rozšíri okraj tlakovej výše. Zároveň k nám bude vo vyšších vrstvách ovzdušia zasahovať od severu brázda nízkeho tlaku,“ vysvetlili meteorológovia. Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou do 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 55 kilometrov za hodinu. Na nedeľu sú vydané výstrahy prvého stupňa pre celé Slovensko pred nízkymi teplotami a nízkymi teplotami.

Galéria fotiek (6) Zdroj: predpovede.sk, SHMÚ

Pondelok

Začiatok týždňa bude rovnako, ako víkend premenlivý. „V chladnejšom vzduchu sa stred tlakovej výše presunie z alpskej oblasti nad centrálne Stredomorie a Balkán. Súčasne sa vo vyšších vrstvách ovzdušia presunie z našej oblasti ďalej na východ brázda nízkeho tlaku vzduchu,“ uviedli meteorológovia. Cez deň sa môžu vyskytnúť aj prehánky, od stredných polôh aj sneženie. V noci a zrána sa môže vyskytnúť aj hmla a bude veľmi chladno. Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -4 stupne Celzia, v dolinách okolo -6 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov Celzia, v severnej polovici a na Horehroní do 10 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.