Vojna pokračuje, rubeľ sa zotavil: Posilnenie je len fantómové! Svet môže bez Ruska prosperovať, Rusko bez sveta nie

BRATISLAVA - Ruský rubeľ minulý týždeň posilnil, dokonca sa dostal na úroveň zo začiatku februára, teda niekoľko dní pred vojnou. Ako je to možné? Odborníci pre Topky zhodnotili, že posilňovanie je len fantómové a v podstate ide o umelú úroveň. Svet sa postupne od Ruska dištancuje, do piatich rokov významne zníži závislosť od ropy a plynu a môže prosperovať aj bez neho. Rusko však bez sveta prosperovať nebude.

Ruský rubeľ počas štvrtkového obchodovania v Moskve výrazne spevnil. Dostal sa tak až na najsilnejšiu úroveň od 11. februára, teda od doby pred začatím ruského útoku na Ukrajinu.

Archívne VIDEO Martin Hojsík v pléne EP o potrebe zavedenia sankcií na ruský plyn

Rubeľ sa najskôr prepadol na rekordné minimá, potom sa zotavil

Sankcie uvalené na Rusko viedli k prepadu rubľa na rekordné minimá, neskôr sa však ruská mena zotavila. Prispeli k tomu kroky ruských úradov, napríklad výrazné zvýšenie úrokových sadzieb či nariadenia, aby ruské podniky vymieňali za ruble 80 percent devízových príjmov. Rubeľ sa pohyboval okolo hodnoty 76 rubľa za dolár. Od začiatku vojny sa vyšplhal až na 130 RUB/USD. Ruská centrálna banka koncom februára v snahe o podporu domácej meny viac ako zdvojnásobila základnú úrokovú sadzbu, a to na 20 percent z predchádzajúcich 9,5 percenta. Rusko v reakcii na západné sankcie zaviedlo aj reštrikcie pre pohyb kapitálu.

Posilňovanie je fantómové

Posilňovanie rubľa však neznamená nič prevratné a netreba to vnímať ani ako fakt, že Rusko odoláva sankciám Západu. "Posilňovanie rubľa je do nemalej miery "fantómové". Skúste si dnes vymeniť igelitku rubľov za doláre - buď sa vám to nepodarí vôbec, alebo za úplne iný kurz, ako je oficiálny," povedal pre Topky analytik INESS Martin Vlachynský.

Od začiatku vojny boli zavedené viaceré opatrenia nielen v Rusku, povinná premena devíz na ruble v Rusku, obmedzenia na vývoz devíz, zákaz predaja ruských akcií zahraničnými osobami, ale aj Západe, čo značne zhoršilo vymeniteľnosť rubľov.

Je to podobná situácia ako u nás za socializmu

Podľa Vlachynského je to podobná situácia ako u nás za socializmu. "Západná marka či dolár mali jeden "oficiálny" kurz, za ktorý však tieto meny vedel kúpiť len málokto alebo potom "vekslácky", oveľa menej výhodný kurz. Faktom však ostáva, že pokiaľ do Ruska tečú devízy za plyn a ropu, a zároveň ich Rusi nemajú za čo míňať (pretože sú na nich uvalené sankcie), tak rubeľ do voľného pádu nepôjde," vysvetlil.

Samotnú ruskú ekonomiku čakajú mimoriadne ťažké časy. "Prišla o veľké množstvo zahraničných investícií a je odstrihnutá z veľkej časti svetových trhov. Podobá sa to na situáciu Iránu v posledných 15 rokoch, len oveľa rýchlejšie a v oveľa väčšom rozsahu. No príklad Iránu, Venezuely, či Severnej Kórei ukazuje, že režimy dokážu prežívať aj v otrasných ekonomických podmienkach," dodal Vlachynský.

Oslabenie rubľa znamená, že Rusku zdražel dovoz zo zahraničia

"Oslabenie rubľa, ktoré nastalo, znamená, že sa Rusku zdražel dovoz zo zahraničia. Naopak na vývoze vďaka slabej mene zarobilo. Ruské firmy platia svojich zamestnancov v rubľoch, takže keď vyvážajú napríklad ropu a inkasujú eurá a tie hneď zmenili v marci za ruble, tak mali o 60 % viac rubľov len vďaka menovému pohybu," vysvetľuje analytik poradenskej spoločnosti Finlord Borisu Tomčiak.

Rubeľ prudko oslabil koncom februára a marci kvôli masívnemu odlivu kapitálu a snahe firiem a domácností rýchlo vymeniť ruble za svetové meny. "Zároveň bola zmrazené významná časť devízových rezerv centrálnej banky, čo podkopalo dôveru v schopnosť Ruska splácať záväzky. Administratívne zásahy ale spôsobili, že odliv kapitálu skončil a zároveň platí, že tržby Ruska za predaj komodít sú ešte vyššie ako pred vojnou. Pokles objemu exportu bol viac ako vykompenzovaný vyššou cenou. Eurá a doláre získané predajom komodít sú prakticky ihneď konvertované do rubľov, takže dopyt po tejto mene je vysoký," ozrejmil.

Svet môže bez Ruska prosperovať, Rusko bez sveta nie

Rusko podľa Tomčiaka odoláva sankciám Západu z krátkodobého hľadiska, keďže západ sa nemôže ihneď odpojiť od dovozu komodít. "Z dlhodobého hľadiska si ale podrezalo pod sebou vetvu. USA už nechcú dovážať ruské komodity a Európa tiež pripravuje plány, ako sa rýchlo odpojiť, aj keď tu je to s odpojením zložitejšie. V priebehu nasledujúcich piatich rokov sa závislosť od ruskej ropy, plynu a ďalších surovín značne zníži a tržby z predaja komodít Rusku prudko poklesnú," uviedol pre Topky.

Ruská vláda sa podľa Tomčiaka stále spolieha na to, že vývoz jednoducho presmeruje do Ázie, ktorá potrebuje pre svoj rýchly rozmach komodity. "Ázia ale bude dlhodobo radšej spolupracovať s USA, Európou a kartelom, keďže tieto regióny majú omnoho stabilnejšie dodávky. Svet môže bez Ruska prosperovať, Rusko bez sveta nie," dodal.

Sankcie nebolia až tak ako by mali

K prepadu rubľa podľa investičného analytika FinGO.sk Františka Burdu neviedli len sankcie, ale aj vojna samotná. "Pri takýchto konfliktoch vždy prichádza k prudkému prepadu mien, výpredaju akcií, dlhopisov. No aktuálne sa prišlo na to, že sankcie nebolia až tak veľmi ako by mali. Zákaz dovozu ropy a plynu sa nedostavil, dokonca nám Rusko posiela viac plynu," uviedol Burda a dodal, že na stabilizáciu rubľa použila ruská centrálna banka nástroje ako zvýšenie úrokovej sadzby na 20 % a predaj devízových rezerv.

Doteraz málokto tušil, že nejaký rubeľ existuje

Ak si bežný človek prečíta, že rubeľ posilnil alebo naopak prepadol, čo si pod tým má predstaviť? "Pravdupovediac, doteraz len málokto tušil, že nejaký rubeľ vôbec existuje. Bežný človek si môže predstaviť kolísanie rubľa ako klasický pohyb mien, ktorý zväčša sledujú a kontrolujú pred dovolenkou do Chorvátska alebo pred nákupom v Maďarsku či Poľsku, ktoré používajú inú menu ako euro," vysvetľuje analytik FinGo.sk.

"Vždy platí, že čím viac mena danej krajiny posilní, tým viac eur musíme minúť na nákup. Platí to aj opačne - keď daná mena klesne, za eurá si kúpime viac. Lebo za eurá dostaneme oveľa viac kupovanej meny, ktorú potom zameníme za náš nákup," uviedol.

Je to skôr umelé navýšenie ceny

Mnohí zahraniční ekonómovia hovoria, že to prakticky nič neznamená a že oživenie rubľa neznamená, že Rusko odoláva sankciám Západu. Je to vlastne umelá úroveň, keďže s rubľami prakticky nikto neobchoduje? "Aj keď sú tu snahy zosadiť dolár z piedestálu rezervnej meny, stále sa väčšina transakcií na svete vysporiadava v dolároch. Či bol dopyt po rubľoch, ktorý ho vyhnal na tieto úrovne, skutočne reálny, ukáže čas. Ale skôr ide o umelé navýšenie ceny, kedy z trhu zmizli predajcovia," odpovedal Burda s tým, že toto navýšenie neodzrkadľuje silu ruskej ekonomiky, rast HDP, infláciu, zamestnanosť či nižšiu zadlženosť krajiny.

Rusi veria Putinovi

Rýchle oživenie rubľa podľa agentúry Bloomberg však znamená pre ruského prezidenta Vladimira Putina významný úspech na domácej scéne, pretože mnoho Rusov pokladá kurz rubľa voči doláru za dôležitý ukazovateľ stavu domácej ekonomiky. Ruský minister financií Anton Siluanov uviedol, že jeho úrad spolu s centrálnou bankou pracuje na opatreniach, ktoré by mali zaistiť väčšiu predvídateľnosť a nižšiu vrtkavosť kurzu rubľa.

Americká ministerka financií Janet Yellenová už v stredu vyhlásila, že oživenie rubľa nie je známkou toho, že ruská ekonomika odoláva západným sankciám. Dodala, že zo súčasného kurzu rubľa by sa nemalo nič vyvodzovať. Dvadsaťdňový priemer objemu obchodovania s rubľami teraz podľa agentúry Bloomberg klesol na najnižšiu úroveň od roku 2012.