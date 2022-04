Vojna v prokuratúre? Medzi Žilinkom a Lipšicom to vrie: Odkazy cez sociálne siete, TOTO je dôvod!

BRATISLAVA - Prebieha vojna medzi generálnou prokuratúrou a Úradom špeciálnej prokuratúry? Špeciálni prokurátori poukázali v pondelok na neštandardné postupy generálnej prokuratúry, najmä v prípade obvineného exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Na slová prokurátorov v utorok reagoval Generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten ich slová kritizuje a tvrdí, že ide o zákerný krok. To ale nie je všetko.

Všetko sa to začalo v pondelok. Špeciálni prokurátori sa v statuse na sociálnej sieti dôrazne ohradili voči tvrdeniam o údajných manipuláciách v trestnom konaní. Upozorňujú, že im čelia viac ako rok a ich hlavným cieľom má byť podľa nich spochybnenie zákonnosti trestných stíhaní. Poukazujú, že pochádzajú najmä od obvinených alebo podozrivých osôb, ktoré šíria ich obhajcovia aj niektoré verejne činné osoby.

"Tieto tvrdenia nemajú žiaden reálny základ, sú nepravdivé, prekrútené, pospájané do rôznych konštrukcií, ktoré však vzájomne nesúvisia, kde zámerom je vytvoriť absolútny zmätok a navodiť stav 'pochybností' o trestných stíhaniach, ktoré vedú k najvyšším poschodiam našej spoločnosti," píše sa v spoločnom stanovisku, ktoré zverejnili na sociálnej sieti. Podpísalo ho šesť prokurátorov ÚŠP a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Okrem iného pripomenuli, že v známych kauzách, ktoré od jesene 2020 vyšetrovala Národná kriminálna agentúra (NAKA) a dozorovala ich ÚŠP, súdy vydali desiatky rozhodnutí o väzbe obvinených a ani v jednom sa neuvádza, že počas vyšetrovania dochádza k manipulácii dokazovania. Rovnako, že sa v nich nespochybňovali výpovede tzv. kajúcnikov. Doplnili, že na druhej existuje viacero súdnych rozhodnutí, ktoré poukazujú na účelovosť postupov práve na strane Úradu inšpekčnej služby, vo veciach pod dozorom Krajskej prokuratúry Bratislava, kde ich hlavnou úlohou bolo vyšetrovanie údajnej protiprávnej činnosti pracovných skupín NAKA.

Neštandardný postup Generálnej prokuratúry?

ÚŠP tiež poukazuje na neštandardný postup Generálnej prokuratúry (GP) SR v prípade trestného stíhania bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského. Pri zrušení pôvodného obvinenia za využitia paragrafu 363 Trestného poriadku sa podľa špeciálnej prokuratúry postup GP radikálne vymykal jej doterajšej dlhodobej praxi. Upozorňuje tiež, že po opätovnom vznesení obvinení v tomto roku si GP spis v prípade žiadala takpovediac zo dňa na deň a jeho predloženie spisu prakticky urguje každý týždeň. ÚŠP jej s odvolaním na racionálne a zákonné dôvody spis zatiaľ nepredložila.

V súvislosti s trestným stíhaním exšéfa SIS zadržali cez víkend bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a bývalého námestníka SIS Borisa Beňu. Ľudovíta Makóa obvinili pre krivú výpoveď a prísahu. Borisa Beňu pre krivé obvinenie, prísahu a výpoveď. ÚŠP následne vydala stanovisko, že vierohodnosť ich výpovedí opakovane potvrdili rozhodnutia súdov v iných trestných veciach. ÚŠP zároveň dodal, že mu neprináleží hodnotiť, či prípad súvisí so snahou opätovne rozhodnúť postupom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku v prípade bývalého šéfa tajnej služby Vladimíra Pčolinského a podnikateľa Zoroslava Kollára.

Reakcia Žilinku

Reakcia generálneho prokurátora Maroša Žilinku na slová špeciálnych prokurátorov však na seba nenechala dlho čakať. Na utorok na 11. hodinu si zvolal tlačovú konferenciu spolu s prvým námestníkom Jozefom Kanderom a námestníkom generálneho prokurátora Jozefom Sedlákom. "Tento útok považujem za absolútne zákerný, nepodložený a z našej strany k tomu nebola žiadna zámienka a nemá nič spoločné s profesionalitou a zdržanlivosťou prokurátora," povedal Žilinka. Následne poukázal na to, že Lipšic, rovnako aj samotný Žilinka, je vo veci obvineného Pčolinského vylúčený z konania. Dodal, že v prípade, ak budú pokračovať takéto útoky a spájanie osoby generálneho prokurátora s bývalým šéfom SIS, bude musieť uplatniť postupy podľa zákona, avšak to, aké myslí, nekonkretizoval.

Podľa slov generálneho prokurátora potrebuje na rozhodnutie vo veci podklady od Úradu špeciálnej prokuratúry, avšak špeciálny prokurátor Daniel Lipšic mu ich odmieta vydať. "Nehnevajte sa, nikto nebude brániť generálnemu prokurátorovi a ním povereným prokurátorom pri vybavovaní podaní fyzických a právnických osôb, ani pán špeciálny prokurátor, ktorý nesúhlasí s nikým a ničím, rozporuje všetko, namieta, odmieta konať,“ povedal Žilinka so zvýšeným hlasom.

Nemyslí si však, že medzi generálnou prokuratúrou a Úradom špeciálnej prokuratúry prebieha vojna. "Kompetencie generálneho a špeciálneho prokurátora sú jasné definované v zákone a je to len o tom, či sa budú dodržiavať pravidlá subordinácie a hierarchického usporiadania prokuratúry, alebo či sa nebudú rešpektovať," povedal Žilinka.

Urgovanie spisu?

K celej veci sa vyjadril aj prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Ten priznal, že urgoval spis Vladimíra Pčolinského, aby bol čo najskôr predložený na generálnu prokuratúru. Rovnako priznal aj to, že dvakrát telefonoval špeciálnemu prokurátorovi a jeho zástupcovi.

“Som toho názoru, a nikto ma nepresvedčí o opaku, že ak obvinený využije svoje právo a v zákonných lehotách podá návrh na to, aby generálny prokurátor využil svoje oprávnenie a posúdil vec a rozhodol, tak obvinený má právo, aby o takomto mimoriadnom opravnom prostriedku bolo rozhodnuté,” povedal Kandera, ktorý svoje slová odôvodňuje aj faktom, že Pčolinský sa vo svojej veci obrátil aj na Ústavný súd či Európsky súd pre ľudské práva. Rovnako poukazuje na to, že nechce, aby následne akýkoľvek orgán skonštatoval, že generálna prokuratúra vo veci nespravila všetko pre to, aby zabezpečila práva obvineného.

Avšak, odmieta tvrdenia Úradu špeciálnej prokuratúry, že by prvýkrát zastavil Pčolinského stíhanie po lehote. Ako ozrejmil, lehotu nepočítal od začatia uznesenia stíhania vo veci, ale od rozhodnutia prokurátora. Poukázal aj na to, že v kauze Pčolinský je nariadené preštudovanie spisu v piatok a v pondelok. "Stali sa v minulosti prípady, že nám bola zmarená možnosť rozhodnutia, bol by som veľmi nerád, keby nám raz nejaký oprávnený orgán povedal, že generálny prokurátor svojim postupom niečo zanedbal,“ uviedol prvý námestník. Najvyšší súd však už skonštatoval, že Úrad špeciálnej prokuratúry môže podať obžalobu aj bez toho, aby bolo rozhodnuté podľa paragrafu 363.