PRÁVE TERAZ V hlavnom meste treba rátať s kolónami, niekde tiež odstraňujú nehody

BRATISLAVA - Vodiči sa v utorok ráno zdržia na viacerých úsekoch v hlavnom meste, ako aj pri vstupoch do Bratislavy. Zelená vlna RTVS upozorňuje na nehodu, ktorá sa stala na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most. Blokovaný je jeden pruh a treba rátať so zdržaním. Nehodu odstraňujú aj na Lamačskej na úrovni bývalej vojenskej nemocnice smerom na Patrónku, kde sa vodiči krátko zdržia.

Stella centrum na svojom webe tiež informuje o nehode na Trnavskej ceste pred Trnavským mýtom a odbočením na Miletičovu, kde je blokovaný jeden pruh, no vodiči by sa nemali zdržať. V kolóne si počkajú približne 15 minút v Rovinke smerom do Bratislavy, rovnako vodiči hlásia zdržanie aj na vjazde do Bratislavy po R7 zo Šamorína a v hlavnom meste na Račianskej smerom do centra.