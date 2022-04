Veľká noc sa nám poriadne predraží! Za TIETO tradičné jedlá zaplatíme viac, PREHĽAD nárastu cien

Rast cien tovarov a služieb láme v posledných mesiacoch rekordy. Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR dosiahla inflácia vo februári 2022 rekordných 9 %, čo je jej najvyššia úroveň za posledných sedemnásť rokov. „Na prudký nárast cien tovarov a služieb doteraz vplývali dôsledky pandémie v podobe surovinovej krízy. Tá súvisí s nedostatkom surovín a vstupných materiálov potrebných na ďalšie spracovanie, s dlhými čakacími lehotami či oneskorenou finalizáciou mnohých produktov. Problémy na strane ponuky tak tlačia ceny nahor,“ upozornila analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

A hoci pandémia už nie je u nás témou čísla jedna, vydýchnuť od zdražovania si nemôžeme a pripraviť sa treba na to, že ceny v najbližších mesiacoch ešte porastú. Vplyv na to bude mať najmä vojnový konflikt na Ukrajine.

Galéria fotiek (4) Zdroj: thinkstock.com

Veľká noc nás vyjde draho

Všetky tieto aspekty budú mať dopad aj na to, akú sumu necháme v obchode za veľkonočný nákup. Pripraviť sa treba na to, že to bude viac, ako minulý rok. „Za potraviny a nealkoholické nápoje si podľa najaktuálnejších údajov ŠÚ SR priplácame medziročne viac až o 9,6 %. To v praxi znamená, že kým vo februári 2021 urobili Slováci a Slovenky nákup potravín za 100 eur, vo februári 2022 to už bolo o takmer 10 eur viac. Zákazníci v obchodoch platia viac o 26,9 % najmä za oleje a tuky. Priplácajú si ale aj za zeleninu a to 19,8 %. Chlieb a obilniny vyšli spotrebiteľov drahšie o 11,0 %, mlieko, syry a vajcia o 9,8 %. Z nealko nápojov Slováci platia viac za kávu, čaj a kakao a to o 8,6 %. Minerálne vody, nealko nápoje a šťavy ich vyšli viac ako vlani o 6,2 %,“ upozorňuje Sadovská.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Z tradičných veľkonočných potravín si aktuálne priplácame výrazne viac za lahôdkový margarín či rastlinný olej a to o 42,2 % a 30,8 %. O približne 30 % je drahšia paprika, o vyše 20 % paradajky a za zemiaky platíme o 18 % viac. Rožky zdraželi o 29,2 %, za chlieb platíme o 14,2 % viac. "Cenovky na pšeničnej polohrubej múke sú zase o štvrtinu vyššie ako vlani," upozornila analytička.

Drahšie je aj čerstvé maslo a to až o 28,2 %. „O 16,5 % poskočili nahor ceny vajec, o 15 % ceny trvanlivého polotučného mlieka. Vyššie sumy na cenovkách v obchodoch vidíme aktuálne aj v prípade cukru. Za kryštálový si priplácame 14,1 % oproti vlaňajšku a za práškový o 13,2 % viac. V prípade údených alebo bravčových výrobkov je zdražovanie o niečo miernejšie, za dusenú šunku bravčovú platíme viac o 4,7 % a za údené bravčové mäso o 3,3 %. Naopak, ceny čokolády (mliečnej aj na varenie) sú porovnateľné ako vlani. Lacnejšie o – 6 % sú jablká,“ uviedla.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Gettyimages.com

Na zreteľ treba brať aj výrazné zvýšenie cien pohonných hmôt. So sviatkami býva spojená vyššia mobilita, či už sa rozhodnete navštíviť rodinu alebo Veľkú noc strávite formou dovolenky. S tým súvisí aj vyššia spotreba pohonných látok. „Za benzín a naftu ale aktuálne platíme podstatne viac ako vlani. Pod vplyvom vojnového konfliktu na Ukrajine sme boli počas marca svedkami prudkého nárastu cien pohonných látok. Priemerná cena 95 oktánového benzínu sa vyšplhala v závere marca na 1,701 eur za liter. Nafta vyšla motoristov v priemere na 1,666 eur za liter,“ uvádza sa v analýze.