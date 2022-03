AKTUÁLNE V Spišskej Novej Vsi horí domov dôchodcov! Hrozivé VIDEO, strecha v plameňoch a hustý dym

Na mieste zatiaľ nie sú zranené osoby, čo TASR potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Záchranári však ostávajú pri požiari a v prípade potreby sú pripravení pomôcť. Domov dôchodcov je v správe mesta Spišská Nová Ves, jeho zástupcovia sú podľa hovorkyne mesta Edity Gondovej na mieste a situáciu sa snažia riešiť.

Požiar hasičom nahlásili okolo 13.30 h, bližšie informácie k jeho vzniku či príčinám zatiaľ nie sú známe.



Všetkých sa podarilo evakuovať

Riaditeľ domova dôchodcov Štefan Šiška potvrdil, že v priebehu polhodiny od vypuknutia požiaru sa podarilo všetkých z horiacej budovy evakuovať. "V zariadení bolo 190 ľudí, nikto zo zamestnancov ani klientov sa, našťastie, nezranil. Momentálne máme zasadnutie krízového štábu, kde budeme riešiť, kam týchto ľudí umiestnime. Budova je pomerne dosť zničená," zhodnotil situáciu Šiška. Dodal, že oheň sa pravdepodobne začal šíriť z nejakého miesta spod strechy a zasiahol aj nižšie poschodia. Hasiči sú stále na mieste a snažia sa požiar zlikvidovať. "Škody budú vysoké, pravdepodobne sa aj časť strechy prepadla na štvrté poschodie," dodal riaditeľ.

Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová doplnila osoby odvážajú z miesta udalosti evakuačnými autobusmi nateraz do miestnej športovej haly. Spišskonovoveskí dopravní policajti zároveň pre požiar uzavreli križovatku ulíc Gorkého a Brezovu ulicu, prichádzajúcich vodičov navigujú na obchádzkové trasy. "Všetci policajti na mieste bez rozdielu zaradenia a funkcie pomáhajú ľuďom dostať sa čo najskôr do bezpečia a usmerňujú dopravu. Po uhasení požiaru sa začne obhliadka miesta požiaru, reálne to však bude možné až po kompletnej likvidácii," dodala Ivanová.

Ľudí rozmiestňujú aj do hotelov

Samospráva mesta Spišská Nová Ves na sociálnej sieti informovala, že ľudí, ktorých bolo nutné zo zariadenia evakuovať, rozmiestňujú do nemocníc, hotelov a domáceho ubytovania. V športovej hale sa realizuje len ich prerozdelenie.