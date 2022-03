Stretnutie so starostom Melitopoľa: Toto je VOJNA o civilizovaný svet! Putina musíme izolovať, SR chystá ďalšiu pomoc

Kollár ocenil odvahu i zomknutosť Ukrajiny. Dodal, že Slovensko sa bude snažiť aj naďalej Ukrajine pomáhať humanitárne i vojenskými spôsobmi. Primátora ukrajinského mesta Melitopoľ Ivana Fedorova a poslankyne Verchovnej rady Ukrajiny Olenu Khomenko a Mariu Mezentsevu prijal najprv Kollár, potom prezidentka Čaputová a na záver sa stretol s premiérom Eduardom Hegerom.

Ďalšia pomoc pre Ukrajinu

Predseda vlády SR, ale aj Slovensko, odsudzuje ruskú agresiu voči Ukrajine, zabíjanie nevinných ľudí, ako aj ničenie ich domovov. Uviedol to v utorok počas tlačovej konferencie po stretnutí so starostom ukrajinského mesta Melitopoľ Fedorovom a poslankyňami Verchovnej rady Ukrajiny. Poznamenal, že sa plánuje pomoc vlády SR z hľadiska osív pre ukrajinských poľnohospodárov.

Galéria fotiek (10) Maria Mezentseva

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Chceme, aby Ukrajina bola stabilný sused

"Je veľmi dôležité, aby sme využili tento čas a pomohli im, pretože to rozhodne o dostatku potravín na jeseň," povedal premiér. Podľa neho je dôležité, aby malo Slovensko dobré vzťahy s Ukrajinou. "Chceme a prajeme si, aby Ukrajina bola prosperujúci a stabilný sused. Preto im tak veľmi prajeme mier a pomáhame im," vyhlásil Heger s tým, že to nie je dôležité len pre nich, ale aj pre našu krajinu.

Galéria fotiek (10) Ivan Fedorov

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Poukázal na to, že SR za posledné roky investovala do vzťahov s Ukrajinou. Podľa premiéra Ukrajinci počas ruskej invázie ukázali nesmiernu odvahu a vzopreli sa tejto armáde. Ako doplnil, bezpečnosť Ukrajiny je aj bezpečnosťou Slovenska. Rusko chce podľa premiéra vrátiť Európu do polovice 20. storočia. Zároveň verí, že sa Ukrajine podarí zvíťaziť.

VIDEO Fedorova prijala aj prezidentka Čaputová

Ak sa nespojíme, vojna príde aj do iných štátov

Fedorov uviedol, že v niektorých častiach Ukrajiny nie sú potrebné veci, ide napríklad o lieky či zdravotnícky materiál. "Každý musí chápať, že keď sa nespojíme, tak vojna príde aj do iných štátov. A keď sa spojíme, tak určite zvíťazíme nad agresorom, ktorým je Ruská federácia," dodal.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Predseda vlády doplnil, že pomoc Slovenska smerom k Ukrajine je neustála a cez Slovensko prúdi najmä pomoc humanitárneho charakteru. "Hovorili sme aj o tom, ako vieme pomôcť aj iným mestám, ktoré sú odrezané od humanitárnej pomoci," uzavrel predseda vlády.

Konflikt na Ukrajine je vojnou o ďalší civilizovaný svet

Vojenský konflikt na Ukrajine je nielen vojnou medzi naším východným susedom a Ruskom, ale bojom o ďalší civilizovaný svet. Vyhlásil to predseda parlamentu Boris Kollár po stretnutí s ukrajinským veľvyslancom na Slovensku Jurijom Muškom a ďalšími ukrajinskými politickými predstaviteľmi.

Galéria fotiek (10) Zdroj: TASR/Jakub Kotian

"Toto nie je vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Toto je vojna o ďalší civilizovaný svet, či budeme nakoniec žiť v mieri, alebo si povieme, že nová spoločenská politická norma bude taká, že si jeden silný rozhodne, ty nebudeš existovať, teba zrušíme a ty nemáš ukotvenie. Po týchto výmysloch si bude rozoberať jednotlivé krajiny," skonštatoval Kollár s tým, že po Ukrajine by sme mohli byť "druhí na rade" spolu s pobaltskými štátmi.

Galéria fotiek (10) (Zľava) Poslankyňa Verchovnej rady Ukrajiny Olena Chomenková, starosta ukrajinského mesta Melitopoľ Ivan Fedorov a poslankyňa Verchovnej rady Ukrajiny Maria Mezencevová (prvá sprava) počas prijatia prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou (druhá sprava).

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Nebudeme rešpektovať územný nárok ani na jeden meter štvorcový Ukrajiny

"Nebudeme rešpektovať akýkoľvek územný nárok kohokoľvek ani na jeden meter štvorcový Ukrajiny," doplnil. Kollár si myslí, že aj na Slovensku by si podľa takejto rétoriky mohol niekto povedať, že nie sme ukotvení a existujeme len niečo cez 30 rokov a že si našu krajinu môžeme rozobrať. Pripomenul, že SR nikdy neuznala Kosovo a ani Krym ako ruský.

Galéria fotiek (10) (Zľava) Radca na veľvyslanectve Ukrajiny v SR Stanislav Feskov, starosta ukrajinského mesta Melitopoľ Ivan Fedorov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v SR Jurij Muška, poslankyňa Verchovnej Rady Ukrajiny Maria Mezentseva, predseda NR SR Boris Kollár, poslankyňa Verchovnej Rady Ukrajiny Olena Khomenko, poslankyňa NR SR Anna Záborská (OĽaNO) a poslanec NR SR Peter Pčolinský (Sme rodina).

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Bojujeme za celú Ukrajinu

Ukrajinská poslankyňa Maria Mezentseva označila pomoc zo strany Slovenska za mimoriadnu a príkladnú. Rovnako ako Kollár si myslí, že na Ukrajine sa odohráva zápas týkajúci sa celého sveta. "Nebojujeme iba za našu krajinu, bojujeme za celú Európu a bezpečnosť vo svete," dodala. Ukrajina podľa nej verí, že nastane mier v krajine i celej Európe. Starosta mesta Melitopoľ opísal, ako Ruská federácia zmenila taktiku, okupuje ukrajinské mestá a vytvára v nich humanitárnu katastrofu.

Galéria fotiek (10) Zdroj: TASR/Jakub Kotian

"V súčasnosti moje mesto nemá nič, čo je potrebné pre bežné fungovanie, chýbajú lieky, potraviny," skonštatoval. "Keď Rusko prišlo na to, že Ukrajinu nedobyje za tri dni, zmenili stratégiu." Šéf NR SR v súvislosti s výzvou slovenských europoslancov zakázať vstup predstaviteľov Ruskej federácie a Bieloruska do NR SR zopakoval, že svoj postup bude koordinovať s krajinami V4. Túto tému chce otvoriť aj na nadchádzajúcom stretnutí Slavkovskeho formátu, ktorého súčasťou je okrem Slovenska aj Česká republika a Rakúsko. "V prípade, že nájdeme spoločnú reč a povieme si, že to budeme týmto spôsobom riešiť, SR neostane stáť bokom," uzavrel.

Ukrajina oslobodila starostu Melitopoľa

Starostu ukrajinského mesta Melitopoľ Fedorova zadržali ruskí vojaci. Po niekoľkých dňoch sa ho však podarilo oslobodiť výmenou za deväť zajatých ruských vojakov; brancov vo veku 20 a 21 rokov. "Sú to v podstate deti, branci, ktorí sa podľa ruského ministerstva obrany nenachádzajú na Ukrajine... Celý svet však opäť vidí, že tam sú," povedala hovorkyňa hovorkyňa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Daša Zarivná.

Galéria fotiek (10) Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Starostu okupovaného Melitopola zadržali pred viac ako dvoma týždňami ruskí vojaci, lebo s nimi podľa vyjadrenia Kyjeva odmietal spolupracovať. Prokuratúra separatistickej Luhanskej ľudovej republiky podporovanej Ruskom obvinila Fedorova z teroristických trestných činov. Ruské okupačné vojská následne vymenovali jeho nástupkyňu, ktorou sa stala Galina Danilčenková, bývalá prorusky orientovaná poslankyňa mestského zastupiteľstva.