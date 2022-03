SaS aj Sme rodina podržia ministra Mikulca: Jeho konanie však vzbudzuje viaceré otázky

BRATISLAVA - Poslanci Sme rodina ani SaS nebudú v Národnej rade (NR) SR hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Prenechávajú kompetenciu prípadného vyvodenia zodpovednosti na hnutí OĽANO. Mikulec by mal čeliť odvolávaniu v parlamente po skončení 60. schôdze, ktorá má pokračovať v stredu (30. 3.) ráno.

"Ide o rezort, ktorý patrí hnutiu OĽANO, pán minister je z hnutia OĽANO a je to zodpovednosť hnutia OĽANO. Čiže ak má byť vyvodená nejaká sebareflexia, treba túto otázku klásť hnutiu OĽANO," uviedol predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Dodal, že Sme rodina je stabilný partner a v zmysle koaličnej zmluvy nebude hlasovať za odvolanie ministra. "Hoci osobne si myslím, že nejaká sebareflexia by mala prísť," podotkol Pčolinský s tým, že pri hlasovaní sa zrejme zdržia.

Ozrejmil, že zástupcovia rezortu vnútra na koaličnej rade vysvetľovali pochybnosti týkajúce sa zmlúv so súkromnými firmami na zabezpečenie humanitárnej pomoci na hraniciach s Ukrajinou. Po technickej stránke v zmluvách Pčolinský problém nevidí. "Čo sa týka ceny, spôsobu, tam problém nie je. Skôr vnímam iný rozmer, nazval by som ho etický, keďže ide o firmy blízke hnutiu OĽANO. To sa ťažko vysvetľuje," poznamenal Pčolinský.

Konanie ministra vzbudzuje viaceré otázky

Konanie ministerstva vnútra v prípade medializovaných informácií vzbudzuje viaceré otázky. "Poslanecký klub SaS však nebude hlasovať za odvolanie Romana Mikulca v parlamente," uviedol podpredseda klubu SaS Roman Foltin. Politickú budúcnosť Mikulca vo funkcii ponecháva SaS podľa jeho slov na rozhodnutí hnutia OĽANO a premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).

Mimoriadnu schôdzu na odvolanie Mikulca z funkcie inicioval Smer-SD. Podľa opozície nezvláda riadenie utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ju menším súkromným firmám.