Prognóza, ktorá nepoteší: Vojna na Ukrajine zníži slovenské exporty a potlačí nahor ceny

BRATISLAVA - Vojna na Ukrajine zníži slovenské exporty a potlačí nahor ceny. Invázia Ruska na Ukrajinu negatívne zasiahne slovenskú ekonomiku, ktorá tento rok porastie tempom 2,1 %. V marci a druhom štvrťroku dôjde k výpadkom exportov do Ruska, Bieloruska a Ukrajiny. Zároveň poklesne dopyt aj v eurozóne. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy analytikov Inštitútu finančnej politiky (IFP).

Ako uviedol štátny tajomník ministerstva financií (MF) SR Marcel Klimek, rastúce ceny energií sa budú pretavovať do zvyšovania cien spotrebiteľských tovarov a služieb, čo bude znižovať spotrebu domácností. Priemysel pocíti nedostatok súčiastok a zamestnanosť porastie iba mierne. "V základnom scenári predpokladáme oživenie v druhej polovici roka. Očakávame, že v budúcom roku HDP vzrastie o 5,3 %, pod čo sa podpíše oživenie po odznení konfliktu a čerpanie fondov EÚ. Z dôvodu veľkej neistoty uvádzame tiež alternatívny scenár predpokladajúci dlhšie trvanie vojny na Ukrajine a vážnejšie následky pre exporty," uviedli analytici v prognóze.

Vojna na Ukrajine prispeje k ďalšiemu zvyšovaniu cien energií

Hlavným dôvodom spomalenia ekonomického rastu oproti pôvodnej prognóze je invázia Ruska na Ukrajinu. Vojenský konflikt a sankcie proti Rusku by mali obmedziť slovenské exporty do tohto regiónu a spôsobia tiež spomalenie ekonomického rastu našich obchodných partnerov. "Vojna na Ukrajine prispeje k ďalšiemu zvyšovaniu cien energií, čo by sa malo prejaviť aj v cenách spotrebiteľských tovarov a služieb. Vyššia inflácia bude tlmiť domácu spotrebu nielen v tomto, ale aj v nasledujúcich rokoch. Zamestnanosť aj napriek nižšiemu tempu rastu ekonomiky stúpne, mzdy však v tomto roku nebudú stíhať rásť s infláciou," pokračovali analytici.

Najprudšia reakcia na finančných trhoch od vypuknutia koronakrízy na jar 2020

Zdôrazňujú, že vojnový útok na Ukrajinu vyvolal najprudšiu reakciu na finančných trhoch od vypuknutia koronakrízy na jar 2020. Vojenský konflikt na Ukrajine a uvalené sankcie výrazne obmedzia medzinárodný obchod s Ruskom. Analytici predpokladajú zastavenie exportov do Ruska, vyšší rast cien a vážne výpadky v dodávateľských reťazcoch, ktoré budú negatívne ovplyvňovať ekonomiku v krátkodobom i strednodobom horizonte.

Galéria fotiek (2) Marcel Klimek

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Ceny energetických, poľnohospodárskych a iných komodít vyhnala invázia Ruska na Ukrajinu ešte vyššie. Ich nárast sa premieta najmä do cien potravín a pohonných látok, drahšie vstupy však zdvihnú aj ceny ostatných tovarov a služieb. K týmto vplyvom sa pridáva januárové zvýšenie cien energií. Na infláciu v prvej polovici tohto roka bude mať vplyv aj dobiehanie efektov zvýšenia cien z minulého roka. Ide najmä o vplyv vyššej dane z tabaku, zrušenia obedov zdarma a výrazného rastu imputovaného nájomného. Tieto vplyvy by mali v priebehu roka postupne vyprchávať. Inflácia však podľa analytikov zostane vysoká v priebehu celého roka.