Vláda odobrila zvýšenie platby za poistencov štátu aj základného imania VšZP, Sulíkovi ministri boli proti

Do zdravotníctva má v tomto roku prísť navyše 365 miliónov eur. Okrem vládou schválených opatrení má ďalších 145 miliónov eur priniesť vyšší výber poistného. Dofinancovanie má podľa Lengvarského vyriešiť aj nespokojnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí hrozia vypovedaním zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

Základné imanie VšZP sa zvýši formou peňažného vkladu prostredníctvom štátnych finančných aktív. "Dôvodom zvýšenia základného imania spoločnosti VšZP je kompenzácia negatívnych dosahov, ktoré boli nepredvídateľné, mimo sféru vplyvu spoločnosti VšZP a zároveň majú významný negatívny dosah na hospodárenie spoločnosti VšZP," uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Základné imanie štátnej poisťovne sa má navýšiť od 120 do 160 miliónov eur. Finančné prostriedky vo výške 120 miliónov eur majú byť uvoľnené po tom, ako minister zdravotníctva zabezpečí uzatvorenie zmlúv medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti štátu. Podľa uznesenia by tak mal urobiť do 29. marca.

Zároveň má rezort zdravotníctva a rezort financií uzatvoriť dodatok k memorandu o vzájomnej spolupráci, ktorého súčasťou budú podmienky na uvoľnenie časti štátnych finančných aktív do výšky 40 miliónov eur. Tie budú uvoľnené až po splnení konkrétnych opatrení.

Proti schváleniu hlasovali všetci štyria ministri strany SaS, potvrdil po rokovaní vlády predseda Richard Sulík. Ozrejmil, že strana navrhovala zvýšiť základné imanie o nižšiu sumu. Tiež, že VšZP by nemala dostať žiadne peniaze, kým nesplní podmienky memoranda, ktoré majú zvýšiť jej efektivitu. "Ide o nekorektný a nesprávny prístup k verejným financiám," doplnil.