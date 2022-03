Krajiny NATO posilňujú svoje hranice: Veľká GRAFIKA! Chrániť nás budú tisícky vojakov

Analytický útvar ministerstva obrany zverejnil grafiku, ako bude zhruba vyzerať posilnená východná hranica Aliancie. "Členské štáty NATO v reakcii na vojnu na Ukrajine posilňujú východnú hranicu Aliancie. V Estónsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku aj v Bulharsku sa postupne k vojakom daných krajín pridávajú ďalší príslušníci ozbrojených síl krajín NATO," píše útvar.

Nová technika či vojaci, ktorí nás majú brániť

"Tí so sebou prinášajú aj novú techniku, ktorú by si inak na zabezpečenie obranyschopnosti svojich území museli zabezpečiť hostiteľské krajiny z vlastných zdrojov. Úlohou spojeneckých síl je predovšetkým pôsobiť odstrašujúco voči akémukoľvek potenciálnemu nepriateľovi," uviedlo MO SR. Zároveň je ich prítomnosť deklarovaním ochoty a záväzku riadiť sa podľa princípov čl. 5 Washingtonskej zmluvy.

Galéria fotiek (2) Zdroj: FB/Analytický útvar MOSR

V grafike, ktorú nedávno zverejnilo NATO je prehľad o odhadovaných počtoch spojeneckých síl na východnej hranici NATO, vrátane techniky. "Krajiny, z ktorých títo vojaci prídu, ako aj ich počty, sa priebežne menia a dopĺňajú, nejde teda o definitívny stav," upozorňuje analytický útvar.

Na Slovensku bude pôsobiť do 2100 vojakov NATO

Na Slovensku bude pôsobiť do 2100 vojakov Severoatlantickej aliancie. Tzv. posilnenú predsunutú prítomnosť NATO na území SR v utorok odsúhlasil parlament. Ide o reakciu Slovenska a spojencov na nevyprovokovanú masívnu vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu. Zo 134 prítomných poslancov návrh podporilo 96, 15 bolo proti, zdržalo sa 22 poslancov a jeden nehlasoval.

Prítomnosť vojakov podporili všetci poslanci SaS, Sme rodina, Za ľudí i členovia klubu OĽANO okrem Milana Kuriaka, ktorý bol proti. Za boli aj nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Poslanci Smeru-SD sa zdržali až na Jaroslava Bašku, ten návrh podporil. Klub ĽSNS a odídenci z tohto klubu návrh nepodporili. Slovenskú jednotku má tvoriť do 600 českých, do 200 holandských, do 100 poľských a slovinských, do 400 amerických a do 700 nemeckých vojakov.

Počet príslušníkov ozbrojených síl súvisí aj s technikou, ktorú budú vojaci pri zabezpečovaní obrany SR obsluhovať a ktorá doplní vybrané nedostatkové spôsobilosti Ozbrojených síl SR. Ide napríklad o systém protivzdušnej obrany Patriot či možné nasadenie radarovej techniky Sentinel. Posilnená predsunutá prítomnosť sa na Slovensku zriaďuje od 15. marca.