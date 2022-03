Na Slovensku sa začalo očkovať 4. dávkou: Registrovať sa môže TÁTO skupina! Dôležité je poradiť sa s lekárom

BRATISLAVA - O štvrtej dávke sa hovorí už dlho. Zatiaľ nebolo jasné, či ňou začneme očkovať aj na Slovensku, no dnes už niet pochýb. Štát začal očkovanie rizikových skupín. Možnosť registrovať sa je už aj oficiálne na stránke.

Minulý týždeň na rokovaní vlády šéf Inštitútu zdravotníckych analýz uviedol, že vo všeobecnosti zatiaľ nie je jednoznačný vedecký konsenzus na očkovaní štvrtou dávkou. O pár dní neskôr sa na stránke NCZI i v aplikácii eZdravie objavil oznam, že Slovensko začalo očkovať štvrtou dávkou.

Chýba vedecký konsenzus

"Niektoré krajiny pristupujú k očkovaniu štvrtou dávkou typicky pre vybrané skupiny. Myslím, že v priebehu leta nejaký vedecký konsenzus vznikne a či sa pristúpi k plošnému očkovaniu, alebo pre vybrané skupiny, to ešte nie je jasné," povedal minulú stredu po rokovaní vlády Mišík s tým, že pri tretej dávke zatiaľ neplatí žiadne obmedzenie.

Oznam o štvrtej dávke v aplikácii aj na stránke

Včera sa však v aplikácii eZdravie objavil oznam o možnosti očkovania štvrtou dávkou. "Registrácia na očkovanie 4. dávkou proti ochoreniu COVID-19 je odporúčaná každému pacientovi so zníženou imunitou," uvádza sa v ozname.

Galéria fotiek (5)

Očkovať sa môže dať človek starší ako 18 rokov, ak je minimálne tri mesiace po podaní tretej dávky. Registrovať sa už dá na stránke korona.gov.sk. NCZI spustilo registráciu na očkovanie štvrtou dávkou už 11. marca. O stanovisko sme požiadali aj rezort zdravotníctva, zatiaľ neodpovedali. Štát o tom zatiaľ oficiálne neinformoval.

Galéria fotiek (5)

V čakárni je 102 osôb

Národné centrum zdravotníckych informácií pre Topky potvrdilo, že očkovanie štvrtou dávkou sa už začalo. "NCZI eviduje v čakárni 102 osôb so zníženou imunitou, ktoré majú záujem o očkovanie posilňujúcou štvrtou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, z toho 67 záujemcov už má pridelený termín na vakcináciu," uviedla hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.

Galéria fotiek (5) Očkovanie vakcínou Nuvaxovid

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Očkovanie posilňujúcou dávkou proti COVIDU je odporúčané každému imunokompromitovanému pacientovi. "Po podaní troch dávok, ktoré tvoria u týchto osôb so zníženou imunitou základnú očkovaciu schému, im môže byť aplikovaný tzv. booster. Ide v poradí o štvrtú dávku vakcíny. O tejto možnosti by sa mali pacienti vopred poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom," informovala s tým, že takíto pacienti starší ako 18 rokov sa môžu zaregistrovať a následne im pridelia termín podľa ich preferencií.

V procese registrácie si vyberajú druh vakcíny – Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Janssen (Johnson & Johnson) a Nuvaxovid (Novovax), kraj a okres, v rámci ktorých im systém ponúkne najbližší možný voľný termín s ohľadom na ich vek, prioritu a očkovaciu látku. "Pre imunokompromitovaných pacientov, ľuďí so zníženou imunitou sa štvrtá dávka vakcíny považuje za booster a odporúča sa aj v prípade prekonania ochorenia COVID-19," dodala Sivá.

O Novavax nie je taký záujem, ako sa očakávalo

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský minulý týždeň uviedol, že o vakcínu spoločnosti Novavax zatiaľ prejavilo záujem okolo dvetisíc ľudí. "Nejaký obrovský záujem to nie je," povedal. Ešte začiatkom roka si však štát sľuboval, že nová vakcína môže zvýšiť záujem o očkovanie.

Nový subvariant zatiaľ nepredstavuje hrozbu

Na Slovensku sa vyskytuje už aj nový subvariant omikronu. V Česku už v súvislosti s ním evidujú ďalšiu minivlnu. "Vidíme, že subvariant BA.2., teda subvariant omikronu, spôsobuje aj vo Veľkej Británii mierny nárast infekcií po veľkom uvoľnení. Budeme to, samozrejme, aktívne sledovať. Zatiaľ to však nevnímame ako akútnu hrozbu," povedal Mišík. Potrebné je dodržiavať opatrenia, na ktoré sme si už zvykli, a to najmä nosenie rúšok a respirátorov.