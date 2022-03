Zastavenie dodávok ruského plynu a ropy by prinieslo prudké zdražovanie, tvrdí Fico

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky - Maarty

BRATISLAVA - Zastavenie dodávok ruského plynu a ropy do Európy by znamenalo obrovské finančné straty pre Rusko, ale aj obrovské problémy pre Európu i Slovensko. Znamenalo by to tiež príležitosť dovážať do Európy drahý americký skvapalnený plyn. Hovorí to vo videu na sociálnej sieti predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý varuje pred prudkým zdražovaním a znižovaním životnej úrovne na Slovensku.