Smernica EÚ o dočasnej ochrane migrantov nemení slovenskú legislatívu, tvrdí Roman Mikulec

Mikulec už v nedeľu (27. 3.) svojich európskych kolegov informoval, že Slovensko novelizovalo zákon o poskytovaní dočasného útočiska, čím o niekoľko dní predbehlo Európsku komisiu s jej návrhom na aktiváciu smernice z roku 2001.

"Tá smernica je iná v tom, že to dočasné útočisko bude pre občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov. Doplnilo sa tam, že to platí aj pre ľudí z tretích krajín, ktorí už ale mali udelené dočasné útočisko alebo iný druh medzinárodnej ochrany na území Ukrajiny. Netýka sa to ľudí, ktorí mali krátkodobé pobyty na Ukrajine, študentov alebo pracujúcich. To zostáva, tak ako to máme aj v slovenskej legislatíve," vysvetlil minister.

Mikulec pripomenul, že počas bruselských rokovaní sa ich účastníci telemostom spojili s ukrajinským ministrom obrany Oleksijom Reznikovom, ktorý ich informoval o najnovšom vývoji udalostí – o obliehaní Kyjeva, o bombardovaní a vyľudňovaní miest a o ľuďoch, ktorí potrebujú okamžitú pomoc, lebo im dochádza jedlo a voda.

"Požiadal nás o striktné riešenia vo vzťahu k Ruskej federácii a o vytvorenie humanitárneho koridoru a zaslanie humanitárnej pomoci na Ukrajinu", uviedol Mikulec. Podotkol, že v tieni tohto emotívneho vystúpenia ministri rokovali o podobe smernice, pričom rokovania boli náročné a došlo k určitým zmenám v jej znení. Smernica pôvodne dávala širšiu možnosť jej uplatňovania, ako však Mikulec upozornil, Slovensku sa spolu s Poľskom, Českou republikou a Rakúskom podarilo dosiahnuť konsenzus, ktorý bol nakoniec aj schválený.

Zdôraznil, že po štvrtkovej politickej dohode ministrov bude nasledovať jej technické doladenie.