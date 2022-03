Davová psychóza? Ľudia vo veľkom vybavujú pasy: Hodinové rady v Bratislave, problémy s rezerváciou!

BRATISLAVA - Pre situáciu na Ukrajine sa mnohí obávajú, čo hrozí Slovensku. Podľa kompetentných a vlády nám nateraz žiadne nebezpečenstvo nehrozí a ľudia by tak mali ostať pokojní. Slováci si však zrejme povedali, že nič nenechajú na náhodu a veci vzali do vlastných rúk. V bratislavskej Dúbravke, kde si chceli vybaviť pasy, sa tvoril dlhočizný rad!

Vojna na Ukrajine spôsobuje vrásky na čele nejednému človeku. Veď vojna už dlho nebola tak blízko našich hraníc a mnohí sa obávajú, aby sme neboli ďalší na rade. Politici, a to slovenskí, ale aj zahraniční však tvrdia, že nateraz nie je dôvod Slovákov na paniku, pretože nás chráni zmluva v Európskej únii a NATO. Slováci však tak optimistickí nie sú.

Útokom totiž zobrali viaceré inštitúcie. Napríklad, po tom, ako sa začala vojna, beznádejne cez internetové portáli vypredali jódové tabletky. Tie sa používajú pri rádioaktívnej hrozbe, napríklad po havárii jadrového reaktora, či pri jadrovej havárii. Okrem toho sa však rozhodli poistiť aj ďalším krokom - vyhotovením pasu.

V súčasnosti totiž z domoviny utekajú státisíce Ukrajincov, ktorí sa tak v okolitých štátoch snažia utiecť pred vojnou. Potrebný je im pri tom len pas, a preto sa Slováci rozhodli spraviť rovnaký krok, a pas si dať vyrobiť. Avšak, rovnaké zmýšľanie majú tisícky Slovákov. Na vlastnej koži sme sa o tom presvedčila aj čitateľka Laura.

Dlhočizné rady a problémy so stránkou

Z dôvodu vycestovania do zahraničia si musela dať expresne vyhotoviť pas. Letí totiž súkromne do Veľkej Británie. Ešte v stredu minulý týždeň sa rozhodla ísť do klientského centra v Bratislave. Tam však nepochopila a krátko po 11. hodine už boli všetky lístočky v elektronickom systéme obsadené. Rozhodla sa ísť preto do Dúbravky, odkiaľ pochádza. Pred ňou bolo asi 7 ľudí a čakala maximálne hodinu. Nasledujúci deň jej prišla správa, že má pas hotový, pracovné povinnosti jej však nedovolili ísť si po neho. A keďže býva asi 20 kilometrov ďaleko, vyzdvihnúť si ho mohla až v pondelok. To, čo tam videla, ju šokovalo.

"Keď som vystúpila z auta, uvidela som dlhočizný rad ľudí. Okamžite som pochopila, koľká bije. Jedna pani, ktorá už bola vybavená, hovorila, že tí, čo si idú cestovný doklad vyzdvihnúť, sa majú presunúť hore, že tam v okienku nik nečaká. Našťastie to bol môj prípad. Vonku stálo asi 30 alebo 40 ľudí, aj s deťmi. Dnu ich bolo asi ďalších 200," ozrejmila čitateľka. Ako uviedla, pracovníčok v kancelárii na výdaji dokladov sa spýtala, čo sa to deje. Povedali jej, že tento stav trvá od štvrtka. Potvrdili, že kvôli vojne. "Ako som sa na to pozrela, neverím tomu, že všetci boli vybavení ešte v ten deň. A ďalší stále chodili. Starí, mladí, rodinky s deťmi - všetci tam išli. Okrem toho nepríjemne fúkalo a stáli na schodoch," upozornila.

Slováci však na vybavenie dokladov, či evidenciu vozidla, môžu už istý čas použiť aj elektronický objednávkový formulár. V ňom sa môžu pohodlne objednať na presný čas. Táto možnosť však v Dúbravke nefunguje, platí pravidlo - kto prvý príde. Snažili sme sa však objednať na hociktorý voľný termín cez registračný formulár. Avšak, bez úspechu. Do klientskeho centra v Bratislave na Tomášikovej ulici bol voľný termín až 9. marca a následne až 18. marca. Keď sme si chceli termín rezervovať, stránka nám spadla. Skúšali sme to opäť, no nedostali sme sa ani k výbere termínu. Keď sme chceli skúsiť policajnú stanicu v Košiciach, stalo sa to isté - stránka spadla a vypisovalo chybu 404.

Na paniku nie je priestor

Topky.sk vo veci oslovili ministerstvo vnútra, pod ktoré spadá agenda vydávania dokladov. Podľa ich slov sa záujem o podanie žiadosť na vydanie pasu či iného cestovného dokladu oproti predchádzajúcim týždňom zvýšil. A to najmä v prípade pasov pre deti, ktoré ich rodičia žiadajú spraviť v zrýchlenej lehote do 2 či desiatich dní. Polícia však vzhľadom na situáciu na policajných oddeleniach dokladov upozorňuje, že treba počítať s dlhšími radmi.



"Počas včerajšieho dňa (28. 2. 2022) požiadalo o vydanie cestovného pasu viac ako 5 400 občanov. Z nich bolo 2 083 žiadostí o vydanie v lehote do dvoch pracovných dní, 943 žiadostí o vydanie do 10 pracovných dní a 2 405 žiadostí s lehotovou vydania do 30 dní. Evidujeme zvýšený záujem aj o vydanie dokladov pre deti. Oproti predchádzajúcemu obdobiu žiadosti o vydanie cestovných dokladov vzrástli, napríklad minulý týždeň v pondelok (21.2.2022) evidujeme 1 820 žiadostí o vydanie cestovných dokladov," uviedli policajti. Vzhľadom na fakt, že od štvrtka zúri na Ukrajine vojna, predpokladajú, že zvýšený záujem o cestovné doklady súvisí so situáciou na Ukrajine.

"Prosíme občanov, aby sledovali oficiálne zdroje a nie dezinformačné, ktorých cieľom je vytvárať strach a chaos. Tak ako verejnosť informovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a ministri SR, Slovenská republika nie je v ohrození a preto nie je potrebné si urýchlene zadovážiť cestovný doklad," upozornili. V rámci Európskej únie vedia dospelí a tínedžeri nad 15 rokov cestovať na občiansky preukaz. Avšak, deti tak môžu spraviť jedine s platným pasom.