Bratislavčanov znepokojili tajomné značky: Búrlivé diskusie o ich pôvode! Upozornila na ne aj polícia

BRATISLAVA – Obyvatelia Bratislavy majú dôvod na znepokojenie. Najmä Dúbravčania si totiž pri dverách do svojich bytov nachádzajú rôzne značky. Situácia je o to vážnejšia, že na ne už upozornila aj polícia a ľudí vystríhala, aby zbystrili pozornosť, prípadne ich rovno kontaktovali. Ísť totiž môže o systém označovania si bytov zlodejmi.

Na prípad s označenými bytmi upozornila ešte počas týždňa polícia. Uviedli, že zlodeji si na území Bratislavského kraja s krádežami vlámaním do bytov nedávajú pokoj. Zaznamenali totiž ďalšie prípady, ktoré majú spoločnú jednu vec – dochádza k nim bez zjavného použitia násilia. V rámci týchto prípadov však zaznamenali aj zaujímavý trend. „Okrem pôvodných praktík a spôsobov značkovania si bytov a vchodových dverí, začali zlodeji využívať aj nový spôsob – značenie si bytov písaním perom po stenách. Tieto prípady sme zaznamenali vo štvrtom bratislavskom okrese. Policajti na jeho území evidujú doposiaľ celkovo už 8 prípadov tohto druhu trestného činu. V rámci celého Bratislavského kraja evidujeme celkovo 11 prípadov tohto trestného činu spáchaných za tento rok,“ uviedli.

„Podľa doterajších informácii si páchatelia byty vždy vopred vytipujú, pričom následne k samotnému vykradnutiu dochádza cez víkend alebo v čase, keď sú majitelia v práci. V rámci krádeže sa zameriavajú na krádeže finančnej hotovosti a šperkov. Páchatelia aj naďalej využívajú na vstup do samotných bytových domov poškodenie a znefunkčnenie magnetov na vstupných dverách za využitia nalepených predmetov,“ dodali.

Ľudí preto vyzvali, aby v prípade, ak zaznamenajú pohyb neznámych a podozrivých osôb vo vchode svojho bytového domu, bezodkladne kontaktovali políciu na čísle 158. „Pravdepodobnosť zadržania páchateľa trestného činu je väčšia v prípade včasného nahlásenia takéhoto konania ako v prípadoch, kedy nám občania nahlásia takéto konane s časovým odstupom,“ dodali.

Rovnako tak apelovali aj na na zvýšenú všímavosť občanov, týkajúcu sa najmä značeniu bytov perom a kreslením po stenách. V minulosti bolo zistené, že zlodeji si označovali byty, ktoré neskôr vykradli a to umelohmotnými sponkami ohnutými do tvaru „V“ umiestnenými medzi dvere a zárubňu. Rovnako tak si ich však značili aj tepelný lepidlom naneseným medzi dvere a zárubňu, ktoré po stuhnutí zatvrdne a pri otvorení dverí sa lepiaca plocha poškodí, či pretočením krytu zámku na bezpečnostných dverách do zvislej polohy.

Varujú sa navzájom, ale aj spochybňujú nebezpečenstvo

Bratislavčania si značky pri dverách svojho bytu skutočne všímať začali. Varovania zdieľajú medzi sebou vo facebookových skupinách. „Milí Dúbravčania, pozorne sledujte dvere a zárubne svojich bytov, môže sa stať, že nájdete malý znak na zárubni. Môže to byť nemiestny vtip, ale skôr sa to podobá na označenie objektu, ktorý majú v pláne navštíviť neželaní hostia. Včera to bolo na Homolovej, dnes v bytovke Pri kríži bolo zopár bytov nenápadne označených,“ uvádza sa v skupine venovanej bratislavskej Dúbravke.

Obyvatelia tiež mohli vidieť policajnú hliadku, ktorá byty kontrolovala. „Volala som rovno na políciu, povedali, že dobre, že som zavolala a že posielajú hliadku...prišli tí istí, čo lomcovali dverami... a že už pár prípadov v okolí je, preto chodia a kontrolujú brány... po hliadke prišli aj zrejme kriminalisti a nafotili si to znova... máme dávať pozor na magnetické dvere na bránach a hneď volať ak tam niečo bude nalepené. Po mojom telefonáte išli kontrolovať byty aj v ostatných bránach a našli sa ďalšie značky,“ uviedla cez týždeň žena, ktorá si označenie našla blízko zárubne. Označené byty hlásia ľudia zo Saratovskej, ale aj Fedákovej ulici či Pod záhradami.

Objavili sa však aj takí, ktorí prišli s alternatívnymi vysvetleniami záhadných značiek. „Napríklad v centre si takto byty značil revízny technik,“ uviedol jeden z diskutujúcich. Iní zasa tvrdia, že značky si robia aj telekomunikační operátori. „Na Agátovej si tieto značky robí kominár, keď skontroluje únik plynu a komín v byte,“ uviedol ďalší z diskutujúcich.

Stále však platí, že ak pri vchode do svojho bytu nájdete podozrivú značku, kontaktujte políciu.