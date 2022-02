Gröhling o aktuálnej situácii: Sme pripravení pomôcť každému žiakovi, ktorý príde z Ukrajiny

BRATISLAVA - V súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine ministerstvo školstva realizuje sériu prípravných opatrení. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že sú pripravení pomôcť každému žiakovi, ktorý príde z Ukrajiny do našich škôl. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.

Priamo riadené organizácie ministerstva realizujú niekoľko webinárov a seminárov pre učiteľov, ktorých pripravujú na začlenenie žiakov z Ukrajiny. Rezort vytvoril pre školy usmernenia týkajúce sa podpory žiakov a prijímania žiakov z Ukrajiny, ktoré školy nájdu v samostatnej záložke na webe ministerstva. Zároveň ministerstvo zriadilo samostatnú mailovú adresu ukrajina@minedu.sk, na ktorú sa môžu školy obrátiť s otázkami alebo so žiadosťou o pomoc pri zvládaní aktuálnej situácie.

"Od začiatku, keď vypukla vojna na Ukrajine, sa snažíme byť čo najsúčinnejší a pripraviť školy na zvládnutie tejto situácie. Sme v kontakte s riaditeľmi škôl v pohraničí, ale aj so samosprávami, ktorých sa príchod ukrajinských rodín dotýka. Rovnako sa však situácia môže dotknúť všetkých škôl, či už ide o prijatie žiakov z Ukrajiny, alebo o to, ako aktuálne situáciu prežívajú žiaci a ich rodiny," uviedol Gröhling. Na webovom sídle ministerstva školstva pribudla špeciálna záložka týkajúca sa diania na Ukrajine. Obsahovať bude podporné materiály, metodické materiály a usmernenia. Aktuálne v nej školy nájdu materiál, ako zvládnuť podporu žiakov v kontexte aktuálneho diania na Ukrajine. Pribudne aj usmernenie pre riaditeľov, ako prijímať žiakov z Ukrajiny a pomôcť im s adaptáciou. Ministerstvo školstva tiež pripravuje materiál pre rodičov z Ukrajiny v ukrajinskom jazyku, aby vedeli, ako majú postupovať pri začlenení detí do školy.

ĎAKUJEM VŠETKÝM SLOVÁKOM, KTORÍ POMÁHAJÚ 💙💛 Vzniká množstvo iniciatív, pomáhame, ako vieme a ukazujeme, že v čase núdze... Posted by Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny on Sunday, February 27, 2022

"Sme pripravení pomôcť každému žiakovi, ktorý príde z Ukrajiny do našich škôl. Tak pre nich, ako aj pre rodičov je to náročná situácia a chceme byť čo najviac nápomocní, aby túto zmenu žiaci zvládli," zdôraznil minister školstva. Zároveň dodal, že v prípade, že na školu príde výrazný počet žiakov z Ukrajiny, ministerstvo bude pripravené školu dofinancovať. "Je dôležité klásť dôraz aj na psychologickú podporu žiakov. Pocity strachu, neistoty môžu v týchto chvíľach prevládať, preto nezabúdajme, že sme v tom spolu," dodala štátna tajomníčka ministerstva školstva pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vytvoril podcast určený pre rodičov Ako hovoriť o vojne na Ukrajine pred deťmi a pripravuje seminár pre školských psychológov k zvládaniu komunikácie o vojnovej situácii na Ukrajine a jej dôsledkoch.