Slovensko nie je vo vojnovom ohrození: Hrozbou je migračná kríza! Pomôžeme toľkým, koľkým treba

Pripomenul, že vláda v sobotu (26. 2.) vyhlásila mimoriadnu situáciu pre príchod utečencov z Ukrajiny. Na východnej hranici SR už podľa ministra nasadili zhruba 600 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Momentálne pomáhajú polícii i ďalším zložkám zvládať migračnú vlnu. "Sme pripravení počet vojakov zvýšiť do 1500. Ak to nebude stačiť, aj tento stav by sme zvýšili," povedal Naď.

Pomôžeme toľkým, koľkým treba

Minister deklaruje, že Slovensko migráciu z Ukrajiny zvládne. "Pomôžeme toľkým, koľkým treba. Keď prídu na územie SR státisíce utečencov, tak sa o nich postaráme," vyhlásil s tým, že štát urobí všetko pre ochranu Slovenska i pomoc Ukrajincom. Naď uviedol, že v nedeľu sa bude vláda SR zaoberať ďalšou pomocou "vojenského charakteru" pre Ukrajinu.

101. TÝŽDEŇ V OBRANE Už takmer dva roky Vám každú nedeľu prinášam prehľad diania z prostredia obrany... Posted by Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO on Saturday, February 26, 2022

Minister zároveň potvrdil, že obranu Slovenska by malo posilniť 1200 zahraničných a okolo 300 slovenských vojakov i systém Patriot na posilnenie protivzdušnej obrany. Na posilnení obrany Slovenska sa majú podieľať vojaci z Nemecka a Holandska a finálne sa rokuje aj s Českom, Poľskom či Slovinskom. Každá z krajín by podľa Naďa mala poslať na Slovensko vojakov, ale i techniku a špecifické systémy.

Ruskí technici, ktorí sa starajú o stíhačky MIG-29 na Sliači, sú podľa slov ministra "pod kontrolou". "Aby sme vedeli čo a kde robia," poznamenal. Slovenské stíhačky ruskej výroby Mig-29 chce minister "uzemniť" čím skôr, musí sa však sfinalizovať dohoda so spojeneckou krajinou, aby sa starala o ochranu vzdušného priestoru SR. Naď potvrdil aj rokovania o uzavretí slovenského vzdušného priestoru pre ruské lietadlá.

⚡️NAĎALEJ SA DARILO ZADRŽIAVAŤ RUSKÉ VOJSKÁ Pozorne sledujeme vývoj vojenskej situácie u nášho východného suseda -... Posted by Ozbrojené Sily SR on Saturday, February 26, 2022

Vojenské cvičenie Saber Strike, ktoré sa na Slovensku začne od 1. marca, bude podľa šéfa rezortu obrany zorganizované, avšak v menšom počte. Cvičiť by malo do 2000 vojakov, a to slovenských, ako i zo Spojených štátov amerických. Naď si vie predstaviť zorganizovať v Bratislave rokovanie medzi zástupcami Ukrajiny a Ruska, zatiaľ však podľa neho taká žiadosť neprišla. V relácii zároveň avizoval podanie civilnej žaloby na poslanca Národnej rady SR a podpredsedu Smeru-SD Ľuboša Blahu. "Za to všetko, čo o mne narozprával," poznamenal minister.