Ministerstvo potvrdilo informácie o stíhačkách: Ich dodanie sa oneskorí, prvé prídu v TOMTO roku

BRATISLAVA - Dodanie stíhacích lietadiel F-16 pre Slovensko sa približne o rok oneskorí. Prvé stíhačky by tak po novom mali prísť v prvej polovici roka 2024. Ministerstvo obrany (MO) SR ubezpečuje, že ochrana vzdušného priestoru SR bude napriek omeškaniu plne zabezpečená. Potvrdila to hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Upozornil na to Denník N.