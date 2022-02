Medvedev hrozí za sankcie zabaviť majetky cudzincov v Rusku aj ukončiť START III

Galéria fotiek (2) Dmitrij Medvedev

MOSKVA - Rusko by mohlo v reakcii na sankcie prijaté západom kvôli ruskej invázii na Ukrajinu zabaviť majetok podnikov a občanov zo Spojených štátov, krajín Európskej únie a ďalších štátov. Mohlo by tiež odstúpiť od novej dohody START III. Uviedol to dnes bývalý prezident a premiér Dmitrij Medvedev, ktorý je teraz podpredsedom bezpečnostnej rady. Za nespravodlivé označil piatkové rozhodnutie pozastaviť členstvo Ruska v Rade Európy.