Čísla rastú, no vláda uvoľňuje opatrenia! VYSVETLENIE: Dátoví analytici jasne povedali, prečo je to možné

BRATISLAVA - Napriek tomu, že máme 250-tisíc PCR pozitívnych prípadov za 2 týždne, čo je 5 percent obyvateľstva a každý 20-ty Slovák, vláda pred pár dňami ohlásila návrat do normálu. Pri pohľade na čísla nakazených by sa to mohla javiť ako absurdné, no nie je to tak. Analytici z projektu Dáta bez pátosu sa rozhodli tento jav vysvetliť.

Podľa ich slov totiž počty pozitívnych nie sú dôležité. Tie nikdy najdôležitejším parametrom ani neboli. Tým je totiž počet pacientov. "V prvých troch vlnách celá krajina išla do lockdownu, z lockdownu, do a z opatrení na základe celkového počtu pacientov. Ale stres bol hlavne z tých, ktorí sa dostávali, ležali a umierali na jednotkách intenzívnej starostlivosti, boli na intenzivistických lôžkach, na ventilátoroch, na vysoko-prietokovom kyslíku, prípadne na mimotelovom obehu (ECMO)," uviedli.

Pripomenuli, že 400 obsadených ventilátorov takto pred rokom alebo 300 na jeseň 2021 vyžadovalo veľa personálu - intenzivistických sestričiek, odborného personálu na infekčných oddeleniach, anesteziológov a dozoru. "Omikronový pacient si ide do nemocnice ľažkať s ťažkosťami, ale postačí mu väčšinou kyslík, ani nemusí byť high-flow, na JIS ide výrazne menej pacientov a na ventilátor menej ako 10 denne. Kedysi to bolo takmer 50 a to čakali v rade na voľný stroj," vysvetlili.

„Celkový počet pacientov stále stúpa, zajtra bude nad 2500, ku koncu víkendu možno na 3000 a ku koncu februára sa dostaneme ešte vyššie. Ale to vieme zvládnuť, lebo celkovo je na Slovensku v nemocniciach 25 tisíc postelí a väčšina býva obsadená. To sú tí pacienti, ktorých vidíte v televízii s maskou odpovedať na otázky. Niektorí aj bez masky a vyžadujú výrazne menej starostlivosti ako ťažké prípady,“ tvrdia.

Poukázali tiež na to, že počet pacientov v ťažkom stave klesá alebo osciluje na čísle okolo 250. Z toho na ventilátoroch je už menej ako 100 a príjem je menej ako 10 denne.

"Poľné nemocnice mali životnosť asi mesiac od Vianoc, triážne stany povievajú prázdne vo vetre a čoskoro pôjdu do skladov. Príjmy pacientov, ktorí prichádzajú v oveľa väčšej miere "po vlastných" nemocnice zvládajú. Aj počet 300 kovidových denne znamená len asi 15 percent celkových príjmov. Je iné vystupovať zo sanitky ležiac na lôžku s kyslíkovou maskou a prísť na urgentný príjem po vlastných s vysokou teplotou a bolesťou hlavy,“ pripomenuli.

PCR testovanie už cieľ nespĺňa

Čo sa týka masívneho PCR testovania, to už podľa nich svoje ciele nespĺňa. Medzi tie totiž patrilo zistiť, aká je situácia v krajine, zabezpečiť trasovanie a izolovanie kontaktov – na ktoré sa rezignovalo - a zistiť stav u jednotlivca a izolovať ho. Podľa analytikov nás však teraz čaká, rovnako ako Švédsko a Veľkú Britániu a ostatné krajiny, veľmi skoro odklon od masívneho testovania. Namiesto toho sa prejde na jednoduché izolovanie a vyležanie symptómov a choroby doma.

Covid pasy treba poslať do minulosti

Podľa analytikov by presunu do normálu veľmi pomohlo tiež "odpratanie covid passov do minulosti" podobne, ako to ide spraviť Izrael. "My dnes hovoríme o zrušení rúšok v škole 28. marca, oni o zrušení covid passov od 1. marca,“ pripomenuli. "Veríme, že ešte do konca februára sa dozvieme, že žiaci už tie rúška môžu v škole zhodiť a zostane povinnosť respirátorov v nemocniciach, poliklinikách, ordináciach a v ambulanciách,“ dodali.