Dátoví analytici v tom majú jasno: Pandémii dávame GAME OVER! Žiadna cunami ani katastrofa sa nekoná

Situácia s omikronom je podľa kompetentných stabilizovaná a aj z toho dôvodu sa rozhodli pre postupné uvoľňovanie opatrení. Napríklad, od utorka sa otvorili všetky obchody v režime základ, to znamená, že očkovaní, neočkovaní aj prekonaní si budú môcť nakúpiť v rôznych segmentoch. Okrem toho, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský tvrdí, že do konca marca by sa obyvatelia Slovenska mohli vrátiť do bežného života.

Avšak, podľa analytikov z Dáta bez pátosu situáciu okolo aktuálnej vlny zvládame. Vo veľkom testujeme, liečime pacientov a tých, ktorí to potrebujú aj hospitalizujeme. „Úmrtia-obete na minimách a pod 20 denne, čo je na úrovni Dánska, Portugalska, Fínska a Belgicka. Nižšie ako Izrael a Grécko. Zvládame vlnu omikron zatiaľ v premorenej krajine veľmi dobre. V počtoch obetí za týždeň sme už 2 týždne okolo 30. miesta v Európe. Nikto o tom nepísal? Nebola a nie je to “fatálna” správa a “nerobí titulky”. Tak už viete. Ostatné krajiny nás v počtoch pandemických obetí na 1 milión obyvateľov skôr dobiehajú, ešte bude pandemický záverečný komentár a zúčtovanie zaujímavé,“ upozornili na sociálnej sieti.

Ako dodali, nemocnice príjmy zvládajú a pacientov v nemocniciach je menej ako 2500 a výjazdy sanitiek zvyčajne skončia len domácou opaterou a nie odvozom do nemocnice na urgent či infekčné oddelenie. Poukázali tiež na to, že na umelej pľúcnej ventilácii je niečo viac ako sto pacientov a na JIS je 253 pacientov. Okrem toho sa podľa ich slov na Orave vyprázdňuje nemocnice v Trstenej, ktorá mala špičku ako prvá. A táto vlna bola oveľa vyššia, ako tá v delte.

„Testovaním lámeme rekordy v pozitivite PCR testov. Ideme na minimálne 40 cyklov, čo tiež pomáha (Peking na 35). Niektoré okresy majú pozitivitu 70%. Tam sa v rade a v ordináciách na testovanie nakazili aj tí 3 negatívni z 10. Máme 300,000 pozitívnych za 14 dní (PCR+AG). Napriek tomu nekolabuje ani ekonomika, ani doprava, ani služby, ani hasiči a záchranky, ani smetiari. Ale hystéria a panika bola. Hlásenia o “nebude to fungovať” od Mikuláša. Už 2 mesiace sme v OK móde,“ konštatovali dátoví analytici.

A aj keď sa v mnohých školách neučilo z dôvodu zatvorenia škôl pre zlú epidemickú situáciu, v súčasnosti by to malo znamenať zlepšenie situácie, a to aj rovnako v prípade univerzít. Na tých sa v súčasnosti rozbehol letný semester a mnohé z nich budú do konca februára fungovať v online režime vyučovania. Rovnako tak skončil aj povinný režim OTP v zamestnaniach, čo znamená, že neočkovaní a neprekonaní zamestnanci sa už nebudú musieť pravidelne testovať pri príchode do práce. Avšak, testovanie v školách naďalej pokračuje a denne nás to stojí obrovské peniaze. Poukázali pritom na skúsenosti z Čiech, kde sa tento týždeň testuje v školách poslednýkrát.

„Celoštátne testovanie nie je zadarmo. Je možno bezplatné, ale nie zadarmo. Nič nie je zadarmo. Denných 35,000 PCR testov stojí štát rovných €1,5 milióna. Za to by mohlo ísť 15 tisíc detí “zadarmo” na týždenný ozdravný pobyt. Každý deň! Štát by namiesto úpravy OP+ režimov mal porozmýšľať nad návratom do normálu, zavesiť dátum návratu na akceptovateľné hodnoty počtu pacientov v “zlom stave”. Aby nás príchod jari a odchod pandémie neprekvapil “pozatváraných”,“ upozornili dátoví analytici. Na záver uviedli, že už sme pomaly na konci vlny, a to aj napriek tomu, že omikron prišiel neskôr, ako sa očakávalo. „Game over,“ uzavreli.