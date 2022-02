Hrôzostrašný pohľad na zdemolované auto: Pri nehode zomrel len 25-ročný vodič! FOTO na zaplakanie

Pravdepodobne nevenovanie sa plne šoférovaniu spôsobilo smrť mladého vodiča z Košíc. V utorok vo večerných hodinách viedol prešiel s vozidlom značky Škoda Felícia combi od obce Seniakovce v smere na obec Budimír, pričom prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky a následne zišiel z cesty, kde narazil prednou ľavou časťou vozidla do jedného, a potom čelne do ďalšieho stromu.

"Po náraze vodiča vymrštilo z vozidla. Pri dopravnej nehode utrpel vodič zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste dopravnej nehody podľahol. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie začal v súvislosti s touto tragédiou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," informovala košická polícia na sociálnej sieti. Vodiči, keď sadáte za volant svojho vozidla, správajte sa na cestách zodpovedne, jazdite opatrne, dodržiavajte predpisy a zbytočne neriskujte a nehazardujte.

Galéria fotiek (5) Dopravná nehoda v Košickom kraji

Zdroj: Polícia SR - Košický kraj Galéria fotiek (5) Dopravná nehoda v Košickom kraji

Zdroj: Polícia SR - Košický kraj Galéria fotiek (5) Dopravná nehoda v Košickom kraji

Zdroj: Polícia SR - Košický kraj Galéria fotiek (5) Dopravná nehoda v Košickom kraji

Zdroj: Polícia SR - Košický kraj