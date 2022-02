Kollár povedal, kedy dá Sme rodina stanovisko k dohode s USA: Odsúhlasenie je podľa neho "pol na pol"

BRATISLAVA - Hnutie Sme rodina poskytne stanovisko k dohode o obrannej spolupráci s USA po pondelkovom (7. 2.) zasadnutí klubu. Povedal to predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár s tým, že päť až sedem poslancov hnutia zmluvu určite nepodporí.

Poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD za dohodu v parlamente nezahlasujú, potvrdil líder strany, poslanec Peter Pellegrini. Navrhovanú otázku avizovaného referenda podľa neho ešte precizujú právnici. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Odsúhlasenie obrannej dohody s USA v parlamente je podľa Kollára "pol na pol". V klube Sme rodina budú mať "zelenú kartu", každý sa rozhodne, ako chce. Pripomenul, že SaS a Za ľudí avizovali podporu dohody, v OĽANO sú poslanci, ktorí nie sú rozhodnutí. Ako podotkol, do hlasovania môže zasiahnuť z hľadiska účasti poslancov aj pandémia. Odpovede ministrov obrany a zahraničných vecí o zmluve si Sme rodina verifikovala, Kollár o zmluve hovoril aj s generálnym prokurátorom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Martin Baumann

Pochybnosti podľa Pellegriniho neboli rozptýlené

Pochybnosti okolo zmluvy, napríklad týkajúce sa súladu s ústavou či narušenia suverenity, podľa Pellegriniho neboli rozptýlené. "Hlas takúto zmluvu nepodporí," deklaroval. Zopakoval výhradu smerom k prezidentke Zuzane Čaputovej, že zmluvu nedala posúdiť Ústavnému súdu SR. Nepáči sa mu ani to, že k zmluve bude mimoriadna schôdza. Poukazuje na 30-dňovú lehotu, ktorú mali mať na prerokovanie zmluvy výbory. Referendum, pre ktoré by chcela opozícia získať podporu v petičnej akcii, by mohlo obsahovať otázku, ktorá bude smerovať k vypovedaniu obrannej zmluvy, prípadne o vylúčení vzniku cudzích vojenských základní na území SR.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Maarty

Možnú pomoc vojakov NATO Kollár spája najmä s utečeneckou krízou, ktorá by mohla vzniknúť pri konflikte na Ukrajine. "Nemôžeme nechať otvorené hranice," zdôraznil. Pellegrini nevidí žiadnu hrozbu vojenskej agresie, pri ktorej by mala pomôcť Aliancia. "NATO vojak nepríde riešiť utečenca," tvrdí. Ako poznamenal, vláda by mala povedať, ako je pripravená zvládnuť utečeneckú krízu či prípadnú energetickú krízu.

Obaja politici sú spokojní s prácou generálneho prokurátora Maroša Žilinku. V súvislosti s jeho cestou do Ruska Kollár povedal, že generálna prokuratúra nerobí zahraničnú politiku. Pellegrini v nej nevidí žiadny problém.