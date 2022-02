V Humennom sa ľudia zabávajú na nočných diskotékach: Majiteľ opatrenia ignoruje! Porušenie nemá kto riešiť

archívne video

Niet pochýb o tom, že pandémia koronavírusu, najmä na Slovensku, zasiahla gastro prevádzky. Vláda ich nijako a ak vôbec, tak minimálne odškodňuje a straty, ktoré počas dvoch rokov utrpeli, sa len ťažko doženú. Mnohým podnikateľom preto dochádza trpezlivosť a pandemické opatrenia porušujú.

V súčasnosti môžu byť prevádzky otvorené len do 22:00 v režime OP, teda pre očkovaných a tých, ktorí ochorenie Covid-19 prekonali. V Humennom sa však o tomto čase zábava len začína. Nespokojní obyvatelia nahlásili prevádzku diskotéky. Majiteľ sa organizovaním nočných zábav netají a podnik pozýva ľudí na diskotéky aj na svojom účte na sociálnej sieti. Informovala o tom TV Markíza.

Majiteľ diskotéky sa netají tým, že diskotéky organizuje. Tvrdí, že podnik mal zatvorený dva roky a ak chce prežiť, inú možnosť nemá. "Buď budem mať otvorené alebo zatvorím a skrachujem Čo mám ísť robiť do Nemecka?" povedal pre televíziu. Podľa jeho slov neporušuje žiadne opatrenia, do podniku môžu ísť očkovaní a prekonavší a nikoho nenúti diskotéku navštevovať.

Zakročiť nemá kto

Nespokojní obyvatelia ho pravidelne nahlasujú hygienikom, no doteraz nikto nezakročil. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva totiž podnik leží na pozemku Železníc Slovenskej republiky a prešetriť to majú ich hygienici.

Železnice ale naopak tvrdia, že na ich pozemku neregistrujú žiadnu prevádzku. Úrady teraz musia vec prešetriť a zistiť, či je budova vôbec skolaudovaná. Mnohí Humenčania sú však toho názoru, že život by sa už mal vrátiť do normálnych koľají a malo by byť otvorené všetko bez rozdielu. Kedy sa tak však stane, je stále vo hviezdach.