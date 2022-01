Zmeny v spravodajskej televízií: Nový vlastník vymenil riaditeľku

Konateľmi spoločnosti budú Michal Voráček a Ján Svoboda. Treťou konateľkou zostáva Zuzana Martináková, riaditeľka Centra spravodajstva a publicistiky. V televízií zostáva aj Oľga Dúbravská zodpovedná za marketing a PR.

Doterajšia riaditeľka televízie TA3 Mirjana Šikimič odchádza a nahradí ju Ján Svoboda. Ten doteraz pôsobil ako predseda predstavenstva v spoločnosti OUR MEDIA a.s. (pôvodne Perex), ktoré vydáva denník Pravda. „Kondícia vydavateľstva OUR MEDIA je veľmi dobrá, má kvalitný manažment, naštartované procesy a zarába, a to aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii. Preto som sa rozhodol prijať ponuku Michala Voráčka na tento televízny projekt. Je to pre mňa výzva a verím, že splním všetky očakávania v rámci strategických zámerov,“ vyhlásil Ján Svoboda.