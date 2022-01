Norbert Bödör sa postaví pred Najvyšší súd: Robert Fico a obhajcovia pochybujú o nestrannosti konania

Poukazujú na sudcu NS Juraja Klimenta a jeho rodinné väzby s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorého podozrievajú z manipulácie v kauzách Judáš a Očistec. O väzbe má NS rozhodovať vo štvrtok (20. 1.).

"Celý návrh prokurátora je účelový, nesprávny, nezákonný. Má to slúžiť len na to, psychicky zlomiť Norberta Bödöra," skonštatoval Para. Prokurátor chce podľa Fica za každú cenu dostať Norberta Bödöra do väzby. Kritizuje, že má v prípade rozhodovať Kliment, ktorý sa podľa Fica "otvorene hlási k politike OĽANO", pričom bol v minulosti nominantom tohto hnutia napríklad na člena Súdnej rady SR.

Obhajcovia i Norbert Bödör zároveň deklarovali, že sa nebudú vyhýbať hlavnému pojednávaniu v kauze Dobytkár. Norbert Bödör hovorí, že konania voči nemu sa manipulovali. Upozornil aj na pochybenia prokurátora ÚŠP. Je pripravený preukázať svoju nevinu. Obvineného podnikateľa najskôr minulý týždeň prepustili z väzby, kde bol približne rok a pol pre kauzu Dobytkár.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar

Národná kriminálna agentúra (NAKA) ho o pár hodín neskôr zadržala v súvislosti s kauzou Valčeky, respektíve Judáš. Norberta Bödör v nej majú stíhať za korupčnú trestnú činnosť. Cez víkend Norberta Bödöra prepustil Špecializovaný trestný súd zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal sťažnosť. Rozhodovať bude preto NS SR.

