Trnka vo finančných problémoch? VIDEO Jeho luxusná vila s bazénom je na predaj, túto mastnú sumu si za ňu pýta

VIDEO Dom, v ktorom prebýval Dobroslav Trnka sa predáva:

Meno bývalého generálneho prokurátora Trnku rozhodne netreba dlho predstavovať. Na svojom poste bol od roku 2004 až do februára 2011, kedy sa mu s opätovnou kandidatúrou na toto miesto uspieť nepodarilo len o 5 poslaneckých hlasov. Jeho meno sa tiež spája s dnes už odsúdeným Marianom Kočnerom a nahrávkou Gorila, ktorá mala byť predmetom ich viacerých debát, pričom jedna z týchto nahrávok sa už dostala aj na verejnosť.

Práve Gorila je dnes dôvodom, prečo bol aj v roku 2021 Trnka na viacerých súdnych pojednávaniach. Súd sa týkal zneužitia právomoci verejného činiteľa. Namiesto vyšetrovania nahrávky známej kauzy Gorila ju mal prechovávať vo svojom trezore.

Sťahovanie kvôli presunu do Žiliny?

Trnka má momentálne pozastavený výkon funkcie prokurátora a tiež bol presunutý na krajskú prokuratúru do Žiliny.

"Prokurátor, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, nemá počas tohto pozastavenia práva a povinnosti prokurátora a nesmie vykonávať funkciu prokurátora," povedal ešte v máji aktuálny generálny prokurátor Maroš Žilinka. O preložení Trnku rozhodla odvolacia disciplinárna komisia 14. mája 2021.

Nateraz nie je isté, či zverejnený inzerát a následný predaj domu súvisí s týmto Trnkovým presunom do Žiliny, no je to veľmi pravdepodobné.

Zdroj: nehnutelnosti.sk

Nadštandardný luxus

Až päťizbová nehnuteľnosť v obci Hamuliakovo rozhodne nie je lacnou záležitosťou a predáva sa za 342 160 eur.

Zdroj: Topky/PH

Nejde o priemerný slovenský dom, ale o veľký luxus. Vila má totiž vo svojom vnútri aj bazén a stavba má podľa inzerátu rozlohu 322 štvorcových metrov. Dom je momentálne napísaný na syna Dobroslava Trnku Jakuba.

Zdroj: Topky/PH

Umiestnenie domu je situované do luxusnej štvrte obce.

Zdroj: Topky/PH

Zdroj: Topky/PH

Viac fotografií z domu Dobroslava Trnku nájdete v galérii.