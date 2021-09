Trnka na súde počúval, ako mu Kočner nadáva do k**tov: Odpočúvali ho aj policajti! Bál sa, že Marian pustil

archívne video

Na posledných dvoch pojednávania s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom sa prehrávali nahrávky z odposluchov Trnku. Vyšetrovatelia prípadu Gorila dali bývalého generálneho prokurátora odpočúvať. Odpočúvanie ako súčasť akcie Oskar 4 schválil Špecializovaný trestný súd v lete 2019, trvať malo od 12. augusta do 12. septembra daného roku. V pondelok boli prehraté štyri z desiatich nahrávok.

Obhajoba Dobroslava Trnku nesúhlasila len s čítaním prepisov zvukových záznamov z policajných odposluchov. Poukázala na to, že vyhotovený prepis 100-percentne nekorešponduje so zvukovým záznamom. Nahrávky sú veľmi nekvalitné, a preto sudca rozhodol, že okrem prehrávania sa budú čítať aj prepisy záznamov. Súd si v pondelok dopoludnia vypočul takmer tri hodiny z troch nahrávok z telefónu odsúdeného Mariana Kočnera. Na nich boli jeho rozhovory s Trnkom a jeho priateľom Lórantom Kósom ku Gorile. Kósa spoločne s Dobroslavom Trnkom a so starostom obce Dolný Bar Oskárom Bereczkom mali vydierať a snažiť sa predať nahrávku Gorila finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi.

Jaroslav Haščák Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prehrávali sa aj nahrávky z odpočúvania Trnkovho auta, v ktorom sa rozprával práve s Kósom. "To odkiaľ vedia o tom Maďarsku, že nahrávka bola u notára?" pýtal sa Kósa, ktorý bol podľa vyšetrovateľov do vydierania Haščáka zapojený. Trnka ho uisťuje, že keď budú všetko popierať, bude to v pohode. Pritom sa spoliaha na to, že nahrávky s Kočnerom neboli získané zákonne, preto nemôžu byť použité ako dôkaz.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Prezradil ich Kočner?

Trnka s Kósom sa ďalej rozprávajú o tom, ako je možné, že polícia pozná niektoré detaily. Dokonca začínajú uvažovať aj nadtým, či nezačal spolupracovať práve Marian Kočner. "Tak mi to vychádza, že Marian musel pustiť," hovorí Kósa. Trnka na to reaguje, že musia ísť za Bereczkom, aby im povedal, ako vypovedal.

Neskôr sa Trnka s Kósom bavia o vyšetrovateľovi, že je "trúba" a upokojujú sa tým, že Kočner určite nič neprezradil, inak by potopil sám seba. Trnka ešte spomenie, že Kočner bol prvý, kto vydieral Haščáka s Gorilou. Haščák toto poprel.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Na súde sa prehrávali aj nahrávky z mobilu Mariana Kočnera. Sú však staršie, ako tie policajné a siahajú do roku 2014. Kočner si nahrával rozhovory medzi trnkom a Kósom. Jedna z nich, keď sa Kočner dozvedel, že Trnka mal vydierať Haščáka, sa dostala aj na verejnosť. Kočner na nej Trnkovi vulgárne nadáva.

"Ty si k***t. Ty si jeden nebetyčný k***t., k***t, k***tov. Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Vieš k***a, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal, do p**e, a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom," znie na nahrávke.