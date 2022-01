Poslanci sa zídu v utorok na mimoriadnej schôdzi k referendu o dohode s USA: Rokovanie inicioval opozičný Smer-SD

Rokovanie inicioval opozičný Smer-SD s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu. Strana sa chce v referende pýtať občanov, či súhlasia, aby NR SR vyslovila súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a USA. Líder strany Robert Fico pripomenul, že v prípade schválenia návrhu by predseda parlamentu musel predložiť uznesenie prezidentke, ktorá by referendum musela vyhlásiť.

ARCHÍVNE VIDEO Korčok a Naď o obrannej dohoda s USA: Neohrozuje našu suverenitu, zlepšuje schopnosť brániť SR

SaS a Za ľudí program mimoriadnej schôdze nepodporia

Koaličné strany SaS a Za ľudí už uviedli, že program mimoriadnej schôdze nepodporia. Hovoria o pokrytectve opozície a pripomínajú, že Hlas-SD a Smer-SD zmluvu s USA v minulosti sami dohadovali. SaS zároveň odmieta konšpirácie v súvislosti s dohodou. Podľa Ústavy SR referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie parlament. A to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia NR SR.

Zmluva by mala platiť desať rokov

Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA odobrila v stredu (12. 1.) vláda. Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť parlament. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.