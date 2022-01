Meteorológovia vydali VÝSTRAHY: Platia pre dva kraje! Pozor na hmlu a poľadovicu

S hmlou treba podľa SHMÚ rátať vo večerných hodinách, ale aj v nedeľu (16. 1.) ráno. Výstraha prvého stupňa platí pre väčšinu Košického kraja. Výstraha pred poľadovicou platí pre Košický a Prešovský kraj, a to od nedele rána od 6.00 h do večera do 22.00 h.

Zdroj: SHMÚ